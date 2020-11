El motivo por el que Kiko Hernández lleva gafas de sol en 'Sálvame' este martes Ecoteuve.es 3/11/2020 - 18:02 0 Comentarios

El colaborador oculta su rostro en el programa de Telecinco debido a un orzuelo

Kiko Hernández ha llamado la atención de los espectadores de Telecinco este martes por las gafas de sol que llevaba en Sálvame, al más puro estilo Risto Mejide. El colaborador, que se ha puesto al frente del Limón, ha explicado al inicio del programa el motivo.

"Llevo gafas de sol porque no me operado, ni me he hecho nada en los ojos", he dicho. Simplemente que ayer por la mañana me levanté con un pedazo de orzuelo y tengo un ojo que está a punto... se me va a caer".

Mientras tanto, Kiko negaba continuamente porque, presumiblemente, el director David Valldeperas le estaba pidiendo por el pinganillo que dejara al descubierto su rostros.

"¿Sabes cuando se me va a caer? Cuando mañana lea la entrevista", ha bromeado después en alusión a la exclusiva que ha concedido Kiko Rivera para una conocida revista en la que, según Jorge Javier, habla de su madre Isabel Pantoja como "esa señora".

