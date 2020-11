Fran Rivera defiende a Kiko Rivera y atiza a Isabel Pantoja desde Antena 3: "Hay que tener un alma un poquito oscura" Ecoteuve.es 14:04 - 3/11/2020 1 Comentario

El colaborador de 'Espejo Público' se pronuncia sobre la polémica de su hermano

Fran Rivera se ha pronunciado este martes desde Antena 3 por el enfrentamiento que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja. "Le tenemos que preguntar por lo que ha escrito tu hermano en Instagram y, sobre todo nos tienes que aclarar qué ha pasado con la audiencia de tu padre, de Paquirri", ha dicho Susanna Griso.

"No soy gran experto en lo que está pasando porque no veo la tele. Veo Espejo Público solo, pero la cantinela me suena", ha empezado diciendo el torero. Kiko creo que está pasando un momento malo. Lleva manteniendo su casa durante muchísimos años y ganándose la vida como humanamente puede, trabajando, yendo a realities y ahora está pasando una racha mala, como tanta otra gente".

Lea también: La llamada de Kiko Rivera que ha dinamitado 'Sálvame': "Mi madre Isabel Pantoja es capaz de llamar hasta al 'Pasapalabra"

"Ha pedido su herencia, como tiene su derecho, y ahí hay cosas que no están claras", ha proseguido Fran Rivera. El origen de esta polémica entre Kiko y su madre estaría en que la tonadillera se habría negado a vender Cantora y los objetos personales de su padre, como ya hiciera en el pasado con el propio Fran y Cayetano.

"Las cosas materiales que nos pertenecían, que el juez dictaminó que nos lo tenía que dar, porque esta señora se negaba. Y el día que se supone que íbamos a recoger todo, denunció un robo que se habían llevado nuestras cosas. ¡Qué casualidad!", ha explicado el colaborador de Griso en Antena 3.

El 'palo' de Fran Rivera a Isabel Pantoja: "Es capaz de cualquier cosa"

Fran Rivera, además, ha asegurado que le ha llegado la información de que la Pantoja "ha vendido cosas nuestras, que no tenían mucho valor económico, pero sí sentimental. Tiene mucho guardado en Cantora, echado a perder, y a mucha gente le ha hecho comentarios textuales que antes de dárselo a los niños lo quemo".

"Para eso hay q ser muy especial, hay q tener un alma un poquito oscura. Una persona que es capaz de lo que nos ha hecho a Cayetano y a mí cuando teníamos 10 y 7 años es capaz de hacer cualquier cosa", ha dicho atizando a Isabel Pantoja refiriéndose a ella como "esa señora".

"Creo que Kiko está reclamando la posibilidad de vender Cantora". Fran Rivera tiene claro cómo se solucionan los problemas económicos: "Las cosas materiales que uno tiene están para venderlas cuando hace falta. Si te hace falta para dar de comer a los tuyos, esto que era de mi padre, lo vendo ahora mismo".

El torero dice haber perdido "la esperanza" de recuperar las cosas de Paquirri, pese a saber que Kiko Rivera "ha mediado" por ello. "De esta señora me espero todo y me da mucha pena que mi hermano esté pasándolo tan mal y esté tan angustiado", ha terminado de decir Rivera en Espejo Público.

Lea también: El desliz de Anabel Pantoja con su sueldo: ¿ha desvelado cuánto cobra en 'Sálvame'?