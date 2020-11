Quién es Cristini Couto: todo sobre la nueva concursante de 'La casa fuerte 2' Ecoteuve.es 13:49 - 3/11/2020 0 Comentarios

Fue pretendienta en 'Mujeres y hombres' y protagonizó una portada en 'Interviú'

La brasileña fue elegida Miss Transexual Internacional en el año 2007

Cristini Couto es una de las últimas concursantes de La casa fuerte que se han conocido. Se incorpora al reality de Telecinco en el que también participan Mari Cielo Pajares, Isa Pantoja, Asraf Beno, Antonio Pavón, Albert Álvarez, etc.

Pero, ¿quién es Cristini Couto? Para muchos espectadores es conocida por su paso por el programa Mujeres y hombres y viceversa, en 2012. La brasileña participó en dos ocasiones y en una de ellas intentó conquistar a Fede Rebecchi.

Cristini Couto también acudió, hace unos meses, a Sábado Deluxe y su entrevista fue bastante sonada. El programa abordó un tema muy controvertido, el de las fiestas de futbolistas a las que eran invitadas algunas mujeres que, supuestamente, cobraban dinero por su presencia.

Cristini Couto contó su pasado como 'escort'

Ese día, Cristini Couto habló de su pasado como escort. Contó que había estado con un "príncipe asiático" y también con un "presidente" de un país. "Cobré 17.000 euros por estar con el presidente". También reveló que cobró "30.000 euros" por pasar unos días en el barco de "un empresario. "Fuimos a Turquía. Éramos una chica y yo y fuimos en jet privado". También dijo que había estado con "un futbolista", pero que en ese caso no había cobrado.

Cristini Couto, Miss Transexual Internacional

Antes de sus apariciones en televisión, Cristini Couto fue proclamara Miss Transexual Internacional en un certamen que se celebró en Madrid en el año 2007. Ese fue el primer momento en que su nombre sonó en los medios.

Cristini Couto también protagonizó una portada en la revista Interviú donde habló de su paso por Mujeres y hombres, que no fue especialmente positivo. "Me sentía muy atacada, yo llegaba a casa y me ponía a llorar. Ellas me veían como un peligro", contó. "La primera vez simplemente descubrieron mi transexualidad, pero la segunda se metieron conmigo y me dieron por todos los lados".

