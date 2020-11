Enrique San Franscisco se sincera con Fran Rivera: "Estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible" Ecoteuve.es 12:51 - 3/11/2020 0 Comentarios

El torero entrevista al popular actor en su sección de 'Espejo Público' en Antena 3

"Yo no soy de ningún partido, a mí me llaman facha por llevar la bandera de España"

"Con Franco teníamos censura y ahora lo que se censura es la opinión". Enrique San Franscisco ha demostrado que no tiene pelos en la lengua en su charla con Fran Rivera para Espejo Público. "A mí me gusta la gente auténtica como él", ha valorado el torero a Susanna Griso.

"Yo no soy de ningún partido. A mí, como llevo la bandera de España, me llaman facha lamentablemente. Pero la llevaré hasta que me hostien", ha asegurado el intérprete para afirmar rotundo que "estamos viviendo una dictadura disfrazada terrible".

"En vez de políticos, lo que tenemos son agitadores", ha continuado diciendo Enrique San Francisco recordando que fue legionario, "francotirador" para más detalles, durante la dictadura de Franco. "Nunca me he sentido menos libre que ahora".

Enrique San Francisco: "No me pondría la vacuna porque creo que el Covid no me va a afectar"

Durante la conversación con Fran Rivera, el actor ha dicho que "no me pondría la vacuna del coronavirus porque creo que no me va a afectar, se va a asustar". "Tenemos una vida que ha cambiado en dos horas, he perdido 65 bolos, tenia trabajo para cuatro o cinco meses seguidos y de la noche a la mañana me quedé sin ninguno", ha contado.

San Francisco ha seguido en la línea de su entrevista con Cristina Pardo en La Sexta al decir que lo "único" que se cree es que "hay muchos muertos". "No me creo nada porque no saben nada o hacen que no saben o confunden al pueblo".

