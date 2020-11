"Hay que confinar al Gobierno en la Moncloa y quemarlos dentro": la petición de Aramís Fuster que reprobó Risto Mejide Ecoteuve.es 3/11/2020 - 11:42 0 Comentarios

La vidente explota en 'Todo es mentira' contra el ejecutivo de Sánchez

Risto Mejide quiso este lunes dar voz a Aramís Fuster en Todo es mentira después de asegurar que acertó en la predicción que hace unos meses hizo en el programa. La "máxima autoridad del ocultismo" dijo en junio que en el mes de diciembre se produciría un nuevo confinamiento total en toda España ante la segunda ola del coronavirus.

Y aunque de momento el Gobierno de España solo ha decretado el estado de alarma para imponer un toque de queda que logre reducir la movilidad de la población en el horario nocturno, la predicción de Fuster, de momento, no va desencaminada. De hecho, esta es una medida que ya han tomado otros países de Europa, como Francia o Reino Unido.

"Ella sabía lo que iba a ocurrir, nos avisó y nos lo dijo aquí", aseguró Risto antes de recordar sus declaraciones. "En seis meses, rebrote importantísimo de pandemia y nuevo confinamiento total, total, total", anunció Aramís, que volvió a entrar en el programa a través de una conexión en directo.

El enfado de Aramís Fuster ante Risto Mejide: "Hay que confinar al Gobierno en la Moncloa y quemarlos dentro"

"Estoy confinada voluntariamente desde el 7 de marzo porque quiero vivir. No necesito que una pandemia de imbéciles, como el señor Sánchez, el señor Illa, el señor Simón, que les llamo señores porque hay que llamarles de alguna manera. Pandilla de ineptos, imbéciles. Y no es por dar ideas, pero ya que hay reyertas y están quemando contenedores, yo confinaría al Gobierno en peso en la Moncloa y quemarles a todos dentro. Y ahí habríamos terminado", empezó diciendo Aramís muy enfadada antes de ser reprobada por Risto y el resto de tertulianos.

"No podemos secundar ese tipo de opiniones, que quede claro que es su opinión", recalcó el presentador antes de que el periodista Antonio Naranjo pidiera la palabra para pedirle que rectificara. "Haga el favor de disculparse, se lo digo por su bien. En la situación en la que estamos, y mira que el Gobierno me parece igual de incompetente que a usted, no se puede venir a la televisión a decir que hay que prenderle fuego a la Moncloa, porque igual alguien toma nota", dijo enfadado el tertuliano.

"Sí, porque tenemos un gabinete de chichinabo", se reafirmó Fuster. "Si no os confináis, no vamos a llegar vivos a las navidades. Quisieron levantar la economía y la han levantado a costa de la salud de cientos de miles de fallecidos. Eso es horroroso", lamentó Aramís Fuster, que se quejó en directo de estar "vetada en la televisión desde hace dos años". "Por culpa del enano cabezón", soltó la vidente en un mensaje que muchos han atribuido a Jorge Javier Vázquez por la disputa que mantuvieron tras el paso de ella por la casa de GH VIP.