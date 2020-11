El nuevo chasco de 'El chulín de Vallecas' en 'First Dates': "Es feo y el pelo ese que me llevaba era horrible" Ecoteuve.es 3/11/2020 - 11:35 0 Comentarios

José intentó conquistar a Laura con su movimiento de caderas al ritmo de Bob Esponja

First Dates abrió de nuevo este lunes su restaurante con nuevas entregas en Cuatro tras emitir reposiciones por la pandemia. Uno de los protagonistas de este especial de segundas oportunidades fue José, más conocido como El chulín de Vallecas, un joven al que dejaron plantado en el pasado y que regresó al programa para ver si ahora tenía más suerte.

"He estado con dos chicas de relación seria y, a lo largo de estos días y años he tenido 'seso esporádico... con muchas", aseguró a la cámara este "latin lover", según Sobera, para desvelar después que el baile es su "mayor arma de seducción": "Donde estén estas caderitas que yo tengo...".

Pese a sus buenas intenciones, José tampoco tuvo suerte esta vez. A Laura, su cita, no le gustó nada. "Es feo y, además, el pelo ese que me llevaba era horrible. Tenía un pelo más alto que el otro", dijo mientras él, iluso, se quedó casi en shock: "Ojú la chica. Ha habido un momento que casi me me iba a quedar sin palabras de lo buena que estaba".

'El chulín de Vallecas' ataca de nuevo en 'First Dates': su baile al ritmo de Bob Esponja

De hecho, José confió en que la velada iba viento en popa hasta el punto de llamar a un amigo para contárselo: "Lo veo bien. Flipa como está la piva. Ahora le hago el baile para que sepa quién es el auténtico chulín de Vallecas".

"Me parece muy raro este chico. Iba a decir que no podría describirlo, pero es que él solo se describe", dijo la joven de 22 años. Y es que la cosa fue cobrando tintes surrealistas cuando El chulín de Vallecas empezó a bailar al ritmo de Bob Esponja.

Laura ya no sabía donde meterse: "Ha sido innecesario". "La tengo conquistada con mis movimientos de cadera", se jactó él. Y como era de intuir, Laura no quiso tener una segunda cita con José. "Creo que se lo va a perder, no sabe lo que se pierde del Chulín, ¿sabes?", dijo resignado a cámara él.

