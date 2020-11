El monumental cabreo de Ortega Cano con Jorge Javier Vázquez: "Yo soy un hombre de pies a cabeza" Ecoteuve.es 3/11/2020 - 10:53 0 Comentarios

El torero, muy enfadado con 'Sálvame' por cuestionar su sexualidad

Sálvame ha vuelto a liarla gracias a Quiero dinero, el concurso que se ha inventado el programa de Telecinco para intentar combatir a Pasapalabra en la guerra por las audiencias. Antonio David Flores es el nuevo colaborador que se tiene que enfrentar a los retos de Kopérnica, la nueva máquina de la verdad del espacio de corazón de Mediaset.

En una de las pruebas lanzadas al tertuliano, este debía responder si era cierto que una vez José Ortega Cano se le insinuó en Central Park mientras se encontraban de viaje con sus respectivas mujeres, Rocío Juado y Rocío Carrasco. El exguardia civil respondió que no y Kopérnica aseguró que estaba mintiendo, lo que provocó una gran sorpresa en el plató de Telecinco.

Días después, Sálvame ha logrado contactar con el diestro para ver cómo le había sentado la supuesta noticia que acababa de salir a la luz en el programa. Ortega Cano se mostró entonces muy molesto, especialmente con el presentador del mismo, a quien dirigió todas sus críticas.

El monumental enfado de Ortega Cano con Jorge Javier Vázquez

"Dígale usted a Jorge Javier Vázquez que yo soy un señor de los pies a la cabeza y que no me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre", dijo con un brutal cabreo el extorero a través de una llamada. "Que no se acuerden de mí", pedía Ortega Cano antes de colgar el teléfono cuando el redactor le preguntó si quería desmentir o confirmar los rumores sobre su sexualidad.

Una vez devuelta la conexión con plató, Jorge Javier Vázquez intentó aclarar enseguida que él no tenía nada que ver con ese tema. "Entiendo que a él no le gustara la pregunta, a mí ese tipo de preguntas tampoco me gustan. No sé si era una leyenda urbana o qué", respondía el catalán antes de recordar que, en todo momento, el aseguró que desconocía la existencia de esos rumores.