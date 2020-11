¿Por qué Elsa Ruiz ya no está en 'Todo es mentira?: "Esta es la historia" Ecoteuve.es 2/11/2020 - 16:10 0 Comentarios

La colaboradora del programa de Cuatro bromea con un vídeo en redes sociales

Hace meses que Elsa Ruiz no está en Todo es mentira, el programa que Risto Mejide presenta en Cuatro. La colaboradora despareció del espacio a comienzos de año pero, ¿por qué?

La artista ha colgado un vídeo en el que tira de humor para explicar su ausencia en el programa. "Sois mucha gente la que me preguntáis si ya no estoy en Todo es mentira. Y la verdad es que no. No estoy desde marzo, habéis tenido siete meses para datos cuenta", bromea.

Lea también: Paolo Vasile responde a Marhuenda: "Tengo el culo cuadrado"

"Me gustaría contaros en exclusiva por qué". En ese momento, Elsa enciente la trituradora y simula que lo cuenta aunque el ruido lo impide. "Y esta es la historia. Yo creo que se entiende, ¿no?", dice en un vídeo que ha colgado en las redes sociales.

Elsa Ruiz se ofrece para trabajar en 'Zapeando'

Después de difundir esta parodia, Elsa Ruiz ha hecho un llamamiento a Zapeando, el programa rival de Todo es mentira, para ofrecerse como colaboradora. "Oye Zapeando, que estoy disponible para cuando Valeria Ros tenga al baby".

Lea también: Risto Mejide y Mainat: "Respeto la vida privada, incluso la de mis enemigos"