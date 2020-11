Tom llora y Melyssa le "perdona": así acabó su 'culebrón' en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 2/11/2020 - 13:09 0 Comentarios

Los concursantes del reality se reencontraron cara a cara en el último debate

La isla de las tentaciones se despidió este domingo con el último debate, un programa que permitió el reencuentro de Tom y Melyssa tras su ruptura durante la grabación del reality en República Dominicana.

Tom comenzó una relación con Sandra Pica pero lo que no se sabía era que había intentado recuperar a Melyssa después del concurso. Aunque él lo negó, había unos mensajes que Nagore Robles hizo públicos y que demostraban ese intento por parte de Tom.

Llegados a este punto, Tom rompió a llorar y se explicó ante Melyssa. "Nunca quise jugar con ella. La quería mucho. La quiero. Yo siempre he estado así. Siempre me has visto llorar. Cuando me dolía algo... es que soy así", dijo el joven.

Melyssa, a Tom: "Te perdono porque así me ayudo a mí misma"

Melyssa decidió poner fin a la situación y le perdonó. "Ya está. No te voy a agradecer lo que he vivido. Pero te perdono porque considero que así me ayudo a mí misma porque no quiero vivir con rabia en la vida. No te deseo ningún mal. Yo necesitaba esto. Una explicación y que dejases de decir que soy una mentiras sobre mí porque yo no miento", explicó. "No soy un golfo, ni un cerdo ni un machista", apuntó Tom al final de su conversación.

