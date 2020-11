Iker Jiménez tira la toalla con el misterio en 'Cuarto Milenio': "No hemos encontrado grandes cosas" Ecoteuve.es 2/11/2020 - 11:39 0 Comentarios

El presentador, honesto, reconoce lo difícil que es mostrarlo en televisión

"Estoy bastante cansado de migajas, me interesa más la historia, la ciencia o mente"

Iker Jiménez ha tirado de honestidad para explicar a su audiencia de Cuarto milenio por qué cada vez da menos espacio en su programa a los reportajes de misterio, algo que inicialmente era el epicentro del contenido.

"¿Por qué no hay tantos reportajes sobre fenómenos sobrenaturales? Hay muchos factores para esto. Es verdad que yo creo que estamos cerca de un límite. ¿Cuántas veces hemos investigado sobre el terreno en fenómenos presuntamente extraños? Les hablo de las superclásicas en las que ocurre aparentemente algo, presencias, voces... ¿Qué hemos obtenido en todos estos años? Muy poco, realmente y objetivamente muy poco", comenzó Iker Jiménez.

"Quizá porque la naturaleza de estos fenómenos no tienen nada que ver con la tecnología y no es fácil ofrecerles pruebas. Hemos intentado ser honestos y yo creo que después de cientos de reportajes, si tuviésemos que hacer un balance, tenemos muy pocas pruebas: un puñado de voces, sensaciones, pero nunca hemos captado a algo parecido de la imagen que tenemos de un fantasma y hay que ser honesto para decirlo", reconoció Iker Jiménez, que cree que es un campo "trillado" que ha intentado contar "sin truco" y que ha podido caer en "cierta repetición".

"Da la impresión de que lo que sea que es el misterio -y en el que yo creo profundamente, y les digo que existe- no es muy amigo de la tecnología. Esas personas que van con la tecnología y captan siempre cosas para mí son sospechosos", advirtió Iker Jiménez. "Podríamos meter mucho aderezo y muchas cosas, podríamos asustarles a ustedes... pero a la tercera semana el susto sería irrisión. Otros muchos lo han hecho, nosotros no".

Iker recuerda que se trata de un tema "esquivo". "¿Existirá? Pues no lo sé, yo creo que sí, hay mucha gente a la que le cambia la vida cuando esto le ocurre, pero cuando un equipo va son migajas y yo estoy bastante cansado de las migajas, me interesa mucho más la historia, la ciencia, la mente, la criminología, porque veo otro tipo de resultados", se sinceró.

"Sigo amando el misterio. No es un año, ni dos ni tres, les diré que son muchos años persiguiendo con esta honestidad los lugares, testigos y entornos y no hemos encontrado grandes cosas. Hay que ser humilde para decirlo", insistió.

"Mantendremos la puerta abierta porque nos encantan estos temas y si hay algo intentaremos estar, pero respondo así a la pregunta de muchos que me lo preguntan: soy fiel a mi instinto y yo veo que no tengo otros medios de aproximarme a lo desconocido y mostrarlo. Me hubiera gustado mostrar una imagen de un niño fantasmagórico que corretea", apuntó. "Nuestro equipo ha trabajado con todas sus fuerzas y no lo hemos logrado".