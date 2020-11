Enrique San Francisco, en La Sexta: "No me fío de Fernando Simón; Ayuso me cae bien" Ecoteuve.es 9:15 - 2/11/2020 0 Comentarios

La reacción del actor cuando le preguntan por Pablo Iglesias: "Prefiero no hablar"

"Es una corrala". Así califica el actor Enrique San Francisco lo que se vive en el Congreso de los Diputados ante la situación de pandemia que se vive actualmente. "Es desolador ver cómo están a hostias", dijo en La Sexta. "Les obsesiona aferrarse al poder. No tienen mucho amor a su país sino amor a sus intereses, y eso es peligroso".

Cristina Pardo preguntó a San Francisco por su opinión sobre los distintos líderes. "No puedo ir en contra de él ni de nadie", dijo Pedro Sánchez. "Quién soy yo para juzgar. Igual él no puede hacer más. Estamos en manos del Señor".

Lea también: "Estamos todos cansadísimos y hartos": el enfado de Cristina Pardo tras ver los disturbios

Pardo también quiso saber qué piensa de Fernando Simón. "Le llaman Pinocho. Qué va a hacer. Yo no me fío de Fernando Simón ni de nadie, porque cada vez que veo una noticia luego no corresponde con la realidad", lamentó. Cuando la presentadora le preguntó por Pablo Iglesias, se hizo el silencio. "Prefiero no hablar", se limitó a decir.

Enrique San Francisco: "Ayuso me cae bien"

En cuanto a Ayuso, Enrique San Francisco confesó que le "cae bien". "La conozco y me cae bien, pero no sé lo que va a poder hacer esta mujer", comentó sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Es esperanzador que diga que no se puede cerrar todo, pero igual no tiene razón".

Lea también: El enfado de Ferreras con el Gobierno por "temblarle las piernas" con Madrid: "Gol por la escuadra de Ayuso a Sánchez"