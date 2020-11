Rafa Mora no se corta con el sexo y da todos los detalles sobre su secreto más íntimo Ecoteuve.es 12:11 - 1/11/2020 0 Comentarios

El colaborador protagoniza uno de los momentos más surrealistas del 'Deluxe'

A la 1.40 de la madrugada, Sábado Deluxe se volvió más golfo que nunca. El polígrafo que el programa hizo a algunos de los concursantes de La isla de las tentaciones dio paso a que Rafa Mora, desatado, contase algunos de sus detalles más íntimos relacionados con el sexo.

Todo comenzó cuando Jorge Javier hizo una broma insinuando que Rafa "la tiene pequeña". Rafa lo escuchó y saltó directamente a dar todo tipo de explicaciones aprovechando que era una hora a la que podía hablar libremente.

"No, yo la tengo normal, 17 centímetros, para mí, es normal", contestó el colaborador, provocando todo tipo de comentarios entre los compañeros. "¿Pero por qué te cabreas?", preguntó Jorge Javier. "Yo no tengo ningún complejo", aseguró.

Lea también: "Esto es una cerdada": Rafa Mora estalla contra 'Sálvame' por destapar su supuesta infidelidad

Rafa Mora: "No me gustaría tenerla más grande"

"No me gustaría tenerla más grande porque yo he podido entrar en todas las estancias y hay amigos míos que calzan más y no han podido. Soy un privilegiado. Siempre he pensado que la tengo bien", contó sin cortarse.