El hermano de María del Monte murió "solo" en abril: "Mi madre no lo sabe" Ecoteuve.es 31/10/2020 - 11:00 0 Comentarios

La artista no se pudo despedir de él por la situación en los hospitales

María del Monte ha vivido un duro momento en este 2020: la pérdida de su hermano. La cantante explicó en Mi casa es la tuya cómo se produjo su fallecimiento, en el momento más duro de la crisis sanitaria, aunque no se debió al coronavirus.

"Él ingresó el día 20 de abril porque tenía un problema de páncreas, no porque estuviera enfermo del virus", comenzó. Murió "solo" porque la situación de los hospitales en ese momento impedía que los familiares acompañasen a los enfermos. "Sólo le vio un sobrino mío que le tuvo que llevar unas cosas antes de que lo aislaran".

Lea también: Bertín Osborne: "Pedro Sánchez está cerca de que le den un 'merengazo' en algún lado"

"Ingresó por la pancreatitis y nos dijeron que se le había perforado, pero no supimos nada más", relató la artista, muy emocionada. "No poder despedirte de un ser querido es una sensación que sólo puede entender quien la haya vivido", confesó.

María del Monte: "Mi madre no sabe que mi hermano ha muerto"

En ese momento, Bertín preguntó por su madre y María del Monte explicó que a ella no se lo habían dicho. "Mi madre no lo sabe. A sus 95 años, la única suerte que tenemos es que, a veces, no se entera muy bien de las cosas y no se lo hemos dicho. Ella pregunta por él todos los días", dijo desconsolada. "Yo lo supe un día a las 13.30 de la tarde y a las 14.30 estaba comiendo con ella sin decirle nada. No he tenido una sensación peor en la vida", comentó. "Si se entera de eso, acaba".

Lea también: El motivo por el que Pablo Iglesias rechazó sentarse con Bertín Osborne: "No quiso venir"