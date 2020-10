La reacción de María del Monte cuando Bertín Osborne le pregunta por Isabel Pantoja Ecoteuve.es 10:35 - 31/10/2020 0 Comentarios

La cantante fue entrevistada en la última entrega de 'Mi casa es la tuya' (Telecinco)

María del Monte fue la protagonista de la última entrega de Mi casa es la tuya que Telecinco emitió este viernes. Bertín Osborne preguntó, como no podía ser de otra manera, por Isabel Pantoja y su relación con Isa, la hija de la tonadillera, de la que María del Monte es madrina.

"Hace tiempo que no la veo. Mucho tiempo", dijo. Osborne quiso saber por qué, pero la cantante no dio muchos detalles. "Porque no la veo. Tú pregunta, pero yo hay cosas de las que no he hablado y no voy a hablar", contestó.

Lea también: El motivo por el que Pablo Iglesias rechazó sentarse con Bertín Osborne: "No quiso venir"

"Los mayores algunas veces metemos la pata. Son cosas que pasan y que no tenían que haber pasado", se limitó a decir María del Monte sobe el asunto.

Bertín Osborne pregunta a María del Monte por Isabel Pantoja

Osborne volvió a insistir sobre Isabel Pantoja. "Yo sé que tu amistad con Isabel se terminó, ¿pero es irrecuperable?", quiso saber el presentador de Telecinco.

Lea también: Bertín Osborne: "Pedro Sánchez está cerca de que le den un 'merengazo' en algún lado"

"Mira, Bertín, después de la conversación que estamos manteniendo. Yo en la vida no planteo lo que tengo que hacer o lo que puede o no ser. En la vida pasará lo que tenga que pasar y solo hay que darle gracias a Dios por cada día e intentar cada día sacar lo mejor, ofrecer lo mejor y dormir con la mayor tranquilidad posible", sentenció.