La entrevista más 'canalla' a Fernando Simón: el día que saltó por la terraza para "dar un beso a una novieta"

El epidemiólogo sigue desvelando su faceta personal, como lo hiciera con Calleja

Fernando Simón es, para muchos, el personaje del año. La pandemia por coronavirus ha colocado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad le ha colocado en primera línea y hace que a todos nos pique la curiosidad sobre su persona, como ya hizo en Planeta Calleja.

Allí se desveló su pasión desconocida por la escalada. Por eso, el experto ha concedido una entrevista a los famosos escaladores Iker y Eneko Pou para su canal Hermanos Pou. Y, además de su dardo a Cristiano Ronaldo, Simón ha sorprendido rescatando una curiosa anécdota de su historial amoroso.

"¿Has hecho alguna locura alguna vez por amor?", le preguntan a lo que él responde reconociendo que es "un tipo muy enamoradizo" y que "cada vez que me enamoraba hacía alguna tontería". "He tenido muy poquitas novias, eso no quiere decir que no me haya enamorado de muchas chicas", dijo.

"Me vi con las zapatillas de andar por casa en el alféizar"

Cuenta Simón que cuando tenía 16 años vivía con sus padres en un octavo puso. Por entonces, el experto tenía una "novieta" que fue a dormir a casa de una amiga que, curiosamente, era la vecina de enfrente. Aquella noche, estuvieron hablando durante horas, pero el joven Simón no aguantó más y se decidió salir del balcón para darle un beso.

"Me salí por fuera de la terraza de un octavo piso, agarrándome de la pared como pude", aseguró recordándose en "zapatillas de estar por casa" en el alféizar a 30 metros de altura. "Si me llega a ver un guardia me pone una multa". Eso sí, Fernando Simón afirmó que de la chica que más enamorado ha estado es de su mujer María.