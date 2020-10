Anabel Pantoja se enfada con los directores de 'Sálvame', insulta a los tertulianos y Belén Esteban se va Ecoteuve.es 30/10/2020 - 13:41 0 Comentarios

Se niega a hablar del conflicto entre su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera

Anabel Pantoja se ha cerrado en banda a hablar en Sálvame de la pelea entre su tía Isabel Pantoja y su primo Kiko Rivera, ha arremetido contra sus compañeros y se ha quejado de que a Belén Esteban se le respeta cuando no quiere hablar de su hija, un comentario que no esperaba la aludida y que ha hecho que abandone en directo el plató. Además, ha revelado cuánto cobra del programa y ha quedado en el aire si seguirá trabajando ahí.

Sálvame ha hecho una videollamada con Anabel Pantoja, que no se puede desplazar por la fractura de peroné que sufre, y siguió negándose a hablar del conflicto que se vive en el seno de su familia, lo que ha provocado que explote contra todos como nunca antes.

Pidió que no le dieran más disgustos por el mal momento que pasa: "No voy a cobrar por entrar en el tema, prefiero ser más pobre ¿Se me puede respetar?", preguntaba mientras pedía respeto por su "libertad de expresión", en sus propias palabras.

A los colaboradores: "Hijos de..."

Cada vez más visiblemente alterada, Anabel exigía a los directores que la comprendieran, al tiempo que se enganchaba con el resto de colaboradores.

"El otro día fueron unos hijos de... y me dieron en el paladar", declaró. "Anímicamente, estoy mal y los disgustos no me vienen bien", recordó también.

Y es que, según Anabel, es ella la que está recibiendo todos los ataques que en realidad son hacia su primo y su tía: "Tengo el peroné partido y aunque a ellos les importe una mierda, yo anímicamente estoy mal, jodida y estos disgustos no me vienen bien".

Se le escapa el sueldo de colaboradora

Les dijo que hablaran con Dulce o con María del Monte para que opinaran, pero una y mil veces se negó a entrar en el conflicto madre en hijo "por 600 euros" porque no le viene bien: "Si me echan, me daría pena, cuando se habla de la hija de Belén Esteban no se habla, entiendo que mi familia sea actualidad, pero he decidido no entrar en una guerra".

"No me lo merezco y me he llevado un disgusto"

Y estas palabras provocaron el enfado y espantada de Belén Esteban: "Me duele que la nombre ella, no le voy a decir nada, no quiero saber nada, porque no me lo merezco y ella lo sabe, yo la quiero mucho y me he llevado un disgusto".

Anabel dijo que la llamada se oía entrecortada y que sólo lo mencionaba para poner un ejemplo: ella no habla de su familia, como Belén no habla de su hija. Aún así, le pedía perdón a su amiga: "Te pido perdón porque el tono no era el mejor, me he confundido, pero te juro que he tenido un día de perros".

"Hoy ha sido una mañana de cojones por parte de la dirección, porque si quieren joderme, que me jodan, y si me quieren llevar para adelante, que me lleven, pero no me voy a ir malamente con Belén Esteban", zanjó sobre su posible despido.