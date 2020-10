El desliz de Anabel Pantoja con su sueldo: ¿ha desvelado cuánto cobra en 'Sálvame'? Ecoteuve.es 29/10/2020 - 18:41 0 Comentarios

El programa traiciona a su colaboradora sacando a la luz una llamada telefónica

Un día más, el enfrentamiento que protagonizan Kiko Rivera y su madre Isabel Pantoja ha copado parte de la escaleta de Sálvame. Pero este jueves el programa ha ido más allá sacando a escena a Anabel Pantoja. "¿Con quién vas?", le ha preguntado directamente Jorge Javier.

"Yo no voy con nadie, no me posiciono", ha respondido ella asegurando que tanto su tía como su primo "respetan" que no se moje en la polémica. "Yo quiero que se arreglen y no quiero empaparme en ningún sitio, ni que después haya reproches ni tonterías", ha asegurado.

Sin embargo, el programa la ha traicionado sacando a la luz la conversación telefónica que tuvo Anabel este miércoles con una redactora trasladando la petición de David Valldeperas para que entrara en directo y hablara del tema. Pero ella se mantuvo firme y se negó a hacerlo.

Anabel Pantoja: "Por 600 euros no me merece la pena"

"A mi no me tiene que convencer nadie. Yo simplemente que no voy a cobrar dinero para entrar en el tema Isabel Pantoja y Kiko Rivera, fin", empezó respondiendo Anabel que, prefiere "ser más pobre" y que antes del dinero tiene "dignidad y el peroné partido".

Yo no voy a entrar. No está estipulado en un contrato que yo tenga la obligación de entrar", siguió diciendo para desvelar después, quizás por error, lo que cobra por cada participación en el espacio de Telecinco: "Yo no voy a entrar en una guerra entre madre e hijo porque después la perjudicada soy yo, Y por 600 euros no me merece la pena. No me compensa. Me importa más mi familia".

