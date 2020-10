Antonio Maestre se ceba con Ayuso: "Incapaz, incompetente, negligente y peligrosa; sin ella, no habría problemas" Ecoteuve.es 29/10/2020 - 17:15 0 Comentarios

El periodista pide que el Gobierno retire el mando a las comunidades por su culpa

"¿Qué ocurriría en España si eliminamos la variable Ayuso? No habría problemas". Así ha comenzado el periodista Antonio Maestre una dura exposición contra la actitud de Isabel Díaz Ayuso. "La pandemia no se va a eliminar por Ayuso pero los problemas políticos derivados de la pandemia sí", ha dicho en Al rojo vivo.

"No habría ningún problema en ninguna comunidad si no estuviera Ayuso", ha insistido el colaborador de Ferreras. "Todas están tomando medidas en un marco que se les ha dado, aunque son medidas laxas".

Antonio Maestre ha atacado con dureza a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de quien ha dicho que es "incapaz, incompetente, negligente y peligrosa". Asimismo, ha dicho que Ayuso es "una integrista ideológica que pone por encima de la vida de los ciudadanos su ideología".

Maestre: "En Madrid hay una persona peligrosa al mando"

"El Gobierno central, sabiendo todo eso, no puede dejar en manos de las comunidades autónomas las decisiones", ha insistido. "Que todas las comunidades sepan que se les quita en mando porque en Madrid hay una persona peligrosa al mando. Si Ayuso no estuviese, no habría problemas", ha vuelto a decir.

