"Mi madre está destrozada": Isa P. cree que a Kiko Rivera "se le ha ido de las manos" su bronca con Isabel Pantoja
29/10/2020 - 15:04

La colaboradora de Ana Rosa se moja sobre el conflicto de su familia

El clan Pantoja está de nuevo en crisis. Es ta vez, y para sorpresa de todos, es Kiko Rivera el que ha decidido romper con su madre después de que dinamitara Sálvame con una dura llamada en la que ponía en entredicho el papel que juega la tonadillera en su vida. Dos semanas después de la polémica entrevista del DJ en el Deluxe, Isa P. se ha pronunciado sobre el conflicto que está viviendo en su familia.

La pequeña de la familia ha empezado diciendo que a su hermano la situación "se le ha ido de las manos". "Tenía que haberlo hablado con ella antes de llamar", declaró en relación a su inesperada intervención en el programa de Telecinco. Isa ha asegurado que va todos los fines de semana a ver a su madre y que se queda con ella "varios días".

Sin embargo, tras lo ocurrido en el Deluxe, donde Kiko dejó caer que estaba atravesando una depresión, Isabel Pantoja le dijo a su hija que "estaba muy mal, no quería hablar con nadie": "Tenía que pensar cosas y yo lo respeté", señaló la colaboradora.

"Mi madre estaba muy mal, estaba destrozada, me dio mucha pena, la entendí... entendía que él se lo tenía que haber dicho antes a mi madre", explicó antes de desvelar que este drama se une al que Pantoja está viviendo con el delicado estado de salud de su madre. "Ella no duerme, no descansa, está cuidando a una persona mayor y lo está pasando muy mal", aseguró.

Isa Pantoja se ha mostrado muy sorprendida al ver también unas imágenes en las que se informaba sobre los problemas económicos de su familia. "Estoy flipando, te lo juro. Todo gira en torno a lo mismo...", advirtió prometiendo que desconoce el motivo real por el que madre e hijo están peleados. "Según escucho, por lo que estoy escuchando, es por cosas económicas".

El resto de colaboradores del programa le ha informado de que algunas voces apuntan a que puede ser que Kiko Rivera haya reclamado a su madre la parte que le corresponde de la herencia que les dejó su padre. "Si realmente es ese el tema, es la forma de darle un toque de atención a mi hermano, no se van a poner de acuerdo, hay algo que se nos escapa", afirmó entre dudas la ya confirmada próxima concursante de La Casa Fuerte 2.

A pesar de criticar su actitud, Isa ha defendido la petición que habría hecho su hermano: "Mi hermano ya tiene una edad, es una cosa que le dejó su padre y le toca por ley, yo también lo reclamaría", declaró Chabelita, que ve imposible por ahora la venta de Cantora. "Mi abuela está mal, no es el momento, aunque entiendo que mi hermano tenga esa necesidad", concluyó.