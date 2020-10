Ana Rosa Quintana se enzarza con Verónica Fumanal para defender a Ayuso: "Está en el decreto" Ecoteuve.es 29/10/2020 - 13:55 0 Comentarios

La presentadora y la periodista discuten por la última medida de la presidenta

El Programa de Ana Rosa se ha hecho eco este jueves de la 'triquiñuela' de Isabel Díaz Ayuso con el toque de queda después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid asegurara que va a permitir reuniones de seis personas no convivientes siempre que estas no salgan a la calle entre las 00 y las 6 de la mañana.

La medida de la líder del PP ha generado una gran polémica, ya que el objetivo del toque de queda es evitar precisamente las reuniones nocturnas entre personas no convivientes para intentar frenar la segunda ola de la pandemia del coronavirus. En plató, algunos colaboradores se han mostrado muy duros con Ayuso, condenando que sea precisamente ella la que evidencia las posibles 'grietas' de la norma.

Enseguida, Ana Rosa ha tratado de cortar el debate, echando un capote a la presidenta de Madrid: "No me parece bien en este momento esta polémica, no quiere decir que lo que haya ocurrido antes no haya tenido mucha razón en muchas cosas", ha defendido la presentadora de Telecinco. "Sí, esta señora tomó medidas hace un mes y medio cuando nadie las había tomado", se sumó Eduardo Inda.

Quintana lanzó entonces una pullita al aire que desembocó en una tensa discusión con una de sus tertulianas: "Los periodistas en general queremos ser independientes, no tenemos que responder a una ideología u otra, podemos estar de acuerdo con unas cosas y otras", aseguró Ana Rosa.

"Que el consejero diga que no se hagan fiestas de Halloween, que tiene todo el sentido común y apela a esa responsabilidad individual, y que luego la Comunidad pueda reunir a seis personas no convivientes es raro", insistió Verónica Fumanal muy enfadada. "Pues en eso no tienes razón. ¿Seis personas? Ese es el decreto, es que viene mi prima", propuso entonces la presentadora.

"No es el decreto porque se saltan el toque de queda", recordó Fumanal, que le parecía una "barbaridad" lo que estaban defendiendo. "Perdóname, es decir que Mayka Navarro viene a Madrid porque tiene que trabajar y no se puede quedar a dormir en mi casa porque no es conviviente... ¡Hombre, no!", dijo muy seria Quintana.

"Pues es un peligro para ti y para Mayka", le advirtió la colaboradora. "Pues no señora, yo te aseguro que yo tomo las medidas", aseguró la presentadora. "Si el límite está establecido en todos los países y en las comunidades en seis personas, ¿qué más da que se vaya a su casa a las doce que a las seis de la mañana?", se preguntaba Eduardo Inda, al que Ana Rosa daba la razón.

"Es hay un toque de queda, nos lo tomamos en serio o no nos lo tomamos en serio", señaló Verónica Fumanal. "Un toque de queda es que no puedes salir a la calle...", volvió a defender Quintana. "No puedes salir de tu casa, un toque de queda es que no puedes salir de tu casa", afirmó la colaboradora. "Más riesgo hay en tu casa seis personas, que seis personas dando un paseo por la calle", añadió otro de los tertulianos, apoyando a su compañera.

"Sí, bueno mira, de verdad, ya estamos a ver dónde encontramos el lío, pues no", zanjó Quintana, dando por concluido el debate. "Lo mejor es que se dé un golpe de estado y se eche a Ayuso de una vez, porque es una fascista y una mala gobernante y está contaminando a la gente", aseguró irónico Inda. "Ayuso hace cosas bien y hay que decirlo y hace cosas mal y también hay que decirlo. Y es que España es muy grande", sentenció la presentadora.