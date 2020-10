"No hay nadie al volante": Joaquín Prat 'atiza' a Ayuso tras su último "regateo" con las medidas ante el coronavirus Ecoteuve.es 29/10/2020 - 11:23 0 Comentarios

El presentador de Cuatro, indignado con la presidenta de la Comunidad de Madrid

Cuatro al día emitió este miércoles en directo la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso en la que anunció que se desmarcaba de la decisión general de todas las Comunidades Autónomas de decretar el cierre perimetral de cada región para evitar la movilidad durante los puentes de Todos los Santos y la Almudena (en Madrid).

Tras devolver la conexión con plató, Joaquín Prat no pudo evitar llevarse las manos a la cabeza ante la última triquiñuela de la líder del PP para desligarse del criterio general seguido por el resto del país. "En esta conferencia de presidentes no hay cuorum", empezó valorando el presentador.

"Castilla la Mancha y Castilla y León ordenan el cierre perimetral de las comunidades autónomas desde este viernes al próximo lunes 9 de noviembre. Y la comunidad de Madrid por lo que aboga es por un confinamiento perimetral por días, del viernes al lunes. Yo de verdad, no sé si hay alguien al volante... ¿Hay alguien al volante? ¿Entienden esto?", preguntaba indignado Prat a sus colaboradores.

"No hay nadie al volante": Joaquín Prat, duro con Ayuso tras su última decisión

"Las tensiones o las distancias, desde luego, han tenido que ser considerables. Yo no lo entiendo, estamos en el mismo regateo que estamos viendo en otras cosas con el periodo de vigencia del estado de alarma. Yo te digo A, tú me dices B y te salgo por Z para que conste en acta que mi criterio tiene peso en la decisión final. La ciudadanía está hasta las narices y les van a dar a todos una patada en el trasero, no va a aguantar ni uno de los que están al mando", aseguró la periodista Ketty Garat.

"Marca la señora Ayuso el elemento diferenciador respecto al cierre perimetral de todas las comunidades. Llega el martes después del puente, y los madrileños se encuentran que todas las comunidades limítrofes tienen un cierre perimetral hasta el día 9. ¿A dónde coño vamos a ir? Si está todo cerrado. ¿Cuál es el problema de decretar el cierre perimetral si casi todas las comunidades están a favor de hacerlo? ¿Qué ganamos? No lo entiendo", reflexionó enfadado Joaquín Prat.