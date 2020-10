Duro ataque de Ana Rosa Quintana contra Ayuso: "Presidenta, no lo entendemos" Ecoteuve.es 29/10/2020 - 10:00 0 Comentarios

La presentadora critica su reacción ante el cierre "por cuatro días" de diferencia

"Están a punto de equivocarse", advierte al consejero madrileño Enrique López

Ana Rosa Quintana ha sido muy dura con Isabel Díaz Ayuso por su negativa a cerrar Madrid durante dos semanas como sí han aceptado Castilla y León y Castilla-La Mancha. "Ha hecho cosas bien y cuando hace cosas mal también hay que decirlas", ha dicho la presentadora de Telecinco.

Ana Rosa ha critica el "desconcierto" de los madrileños. "Seguimos sin saber si se cerrará mañana a la espera de que Ayuso mande una carta a Sánchez y que él responda", ha lamentado. "Presidenta, no lo entendemos. Aunque sea por coherencia con lo que va a votar Casado, por solidaridad con los vecinos, ¿es un problema cerrar tres días en lugar de siete y montar este lío cuando lo que está sobre nuestras cabezas es un cierre total como el de marzo?", ha espetado la presentadora.

Ana Rosa: "Ustedes están a punto de equivocarse"

Quintana ha defendido su postura también ante el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. "Ustedes están a punto de equivocarse", le ha advertido. "Todas las comunidades autónomas están tomando medidas. Personalmente, creo que la postura de Madrid ayer ha sido un error", ha seguido Quintana. "Aunque tenga toda la razón de que igual es no tan efectivo, ser los distintos por cuatro días..."

"Yo soy madrileña, tengo familia e hijos. Hoy es jueves, y no sé si mañana voy a poder salir de Madrid. Yo he decidido no salir, por responsabilidad, pero es que la gente tiene vida y tiene cosas que hacer. No puede ser que un jueves no sepamos lo que vamos a hacer el viernes", ha reprochado la presentadora a Enrique López.

Quintana ha recordado que ella criticó cuando se aplicó el estado de alarma solo sobre Madrid. "Nos parecía injusto y desproporcionado. Fue una reacción visceral [del Gobierno], ha recordado. "Cuando Ayuso hace cosas bien lo decimos y cuando hace cosas mal, también", ha insistido. "A ver si entendemos que los periodistas queremos ser objetivos".