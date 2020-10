Jorge Javier se sincera y desvela su reunión más dura con Paolo Vasile en Telecinco Ecoteuve.es 28/10/2020 - 19:21 0 Comentarios

El presentador de 'Sálvame' hace una confesión sobre su pasado en la cadena

María Patiño y Jorge Javier Vázquez se han reencontrado este miércoles en el plató de Sálvame después del rifirrafe que vivieron la semana pasada a raíz de una prueba de Quiero Dinero que colocó a Chelo García Cortés como presentadora de Socialité. Tras varias bromas, los dos presentadores acabaron enfrentados en una gran bronca, cuya reconciliación se produjo en el Deluxe.

Allí, Patiño acabó llorando a 'moco tendido', confesando a Jorge Javier que estaba atravesando un momento profesional delicado. Este miércoles, ambos se han vuelto a ver las caras y la gallega de nacimiento confesó que esto que está viviendo solo le había ocurrido una vez en la vida. "Esta mañana cuando me he levantado no quería venir a trabajar, pero he hablado con Alberto y me ha dicho algo que me ha hecho reaccionar, que hay mucha gente jorobada ahora", empezó reconociendo.

Lea también: Brutal bronca entre Patiño y Matamoros por Chelo: "Te has descojonado de ella toda la vida"

Patiño explicó que la primera vez que le pasó Ana Rosa Quintana fue una de las que más ayuda le brindó. "Nunca olvidaré lo bien que se portó conmigo y en esta ocasión lo mismo", aseguró antes de prometer que sus preocupaciones tienen que ver con circunstancias personales ajenas al trabajo.

"He ido poniendo parches, me he aislado de gente soy solitaria pero tengo que decir que la reacción de la gente ahora... hay veces que necesitas que te digan 'te quiero' y esa reacción la hubo", explicó antes de desvelar el motivo por el que tiene tanto miedo a perder su trabajo. "Le pedí dinero a mi padre y él no me lo dijo nunca pero pidió un préstamo, por eso me juré que nunca volvería a pedir dinero", afirmó.

Jorge Javier se sincera y desvela su reunión más dura con Paolo Vasile

Tras confesar cómo se sentía, Jorge Javier acabó también sincerándose, explicando que él atravesó por un momento similar al de su compañera. "En esta profesión, cuando pasan años y te asientas, sí que es verdad que notas que no cuentan contigo, que sientes que no te dan el espacio que tu crees que te mereces, no te dan el lugar", empezó valorando.

Lea también: Jorge Javier 'destroza' a Isabel Pantoja por su llamada a Kiko Rivera: "Solo aguanté cinco minutos escuchándola"

"Y, a veces, ves enemigos donde no los hay. Son enemigos imaginarios, porque no existen, no los hay. Son más cosas tuyas que tienen que ver con el miedo. El miedo a que nuestro trabajo de acabe", continuó antes de desvelar la dura reunión que tuvo en ese momento con su jefe, el consejero delegado de Mediaset España.

"A mí el 'clic' me hizo cuando yo esa conversación la tuve con Paolo Vasile. Él me dijo lo mismo que yo le dije a María Patiño: 'Te vamos a arropar'. Porque son procesos complicados, no son fáciles. Esta es una profesión en la que hay muchísima inseguridad, estás siempre pendiente de gustar, de que te sigan llamando para trabajar, de muchas cosas", concluyó en su reflexión.