"El Congreso no es 'Sálvame Deluxe": Jorge Javier se mofa de Vox y desvela la frase de Pablo Casado que se quiere tatuar Ecoteuve.es 28/10/2020 - 17:58 0 Comentarios

El presentador de Telecinco analiza lo ocurrido en la moción de censura

Pablo Casado sorprendió a todos la semana pasada por su duro discurso contra Vox en la moción de censura que el partido de extrema derecha presentó contra el Gobierno con Santiago Abascal como candidato a la presidencia del ejecutivo.

El 'no' del PP a la formación verde para muchos supondrá un antes y un después en el futuro de la política en España, mientras que otros, como Carlos Alsina, son más comedidos y recuerdan que PP y VOX se necesitan para seguir tocando poder en comunidades autónomas como Madrid, Murcia o Andalucía.

Pasados unos días desde el debate parlamentario, Jorge Javier Vázquez ha hecho su particular análisis de la situación desde su blog en Lecturas. "Jamás votaré a Pablo Casado ni al PP, pero su discurso me produjo tranquilidad", empieza diciendo el presentador de Sálvame. "Era como si comenzara a despertar una pesadilla profunda y la realidad fuera ordenándose poco a poco, con dificultad", compara el periodista, que asegura que la frase que más le gustó fue el "hasta aquí hemos llegado" que Casado le soltó a Abascal.

"Esa frase es musica celestial y lo demás son tonterías. Le reprochó Pablo Iglesias que su discurso llegara tarde, pero a estas alturas de la película lo importante es que pronunciara esas cuatro palabras. Creo que las voy a tatuar", ha escrito, satisfecho con la posición del popular.

Jorge Javier asegura que el discurso de Pablo Casado ha servido para "demostrar" a Santiago Abascal que es "la nada" y que tiene discursos "menos profundos" que chavales de 15 años."Sus secuaces están más sedientos de sangre que nunca y prometen dentelladas escandalosas. Seguro que en los próximos días, Espinosa de los Monteros, Olona, Ortega Smith o Monasterio no nos defraudarán. Pero toca aguantar la calma y dejar que se ahoguen en su propio odio. Es cuestion de tiempo", augura el catalán.

Finalmente, Vázquez confiesa que no cree que Casado llegue nunca a ser presidente del Gobierno, pero al menos, le ha agradecido "la esperanza" que le ha brindado estos días, ya que espera que otros políticos sigan su ejemplo. "El congreso no es el plató de 'Sabado Deluxe' ni Twitter. Allí se va a hacer política, no a repartir zascas ni aspirar a convertirse en 'trending topic'", ha sentenciado.