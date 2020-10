El motivo por el que Carmen Porter sale en defensa de Podemos (y de Rufián) para sorpresa de muchos Ecoteuve.es 28/10/2020 - 15:02 0 Comentarios

La copresentadora de 'Cuarto Milenio', muy crítica con la 'fiesta' con políticos

Carmen Porter suele ser muy activa en redes sociales. Este miércoles, la copresentadora de Cuarto Milenio ha sorprendido por su defensa a Unidas Podemos y a Gabriel Rufián después de la polémica 'fiesta' con políticos que organizó el diario digital que dirige Pedro J. Ramírez.

La periodista respondía a un usuario que la citaba adjuntando el vídeo del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el que reprochaba la actitud de sus 'colegas' en el Congreso durante la sesión de control al Gobierno.

"Mientras la mitad de este hemiciclo estaban en el botellón del Ibex35 de Pedro J., pasaba esto, un desahucio en Carabanchel", decía Rufián. "Decimos que la gente se quede en casa y les echamos a patadas".

El motivo por el que Carmen Porter defiende a Podemos

"Pues en este caso tiene razón y Podemos que declinó ir a la fiesta también", opina Porter añadiendo lo siguiente: "Hoy muchos como Salvador Illa han reconocido que lo hicieron fatal acudiendo mientras el organizador aún se jactaba de lo bien que lo habían montado".

La periodista había sido muy crítica con el polémico evento que tuvo lugar en el Casino de Madrid. "Ahora decid a la gente que se quede en sus casas y que no vayan de fiesta. Que no vean a sus familias. Que no puedan despedir a los enfermos. No tenéis vergüenza ninguno. Y el que la organizo mejor no digo nada. Farsantes", escribió ayer martes.

