Isa Pantoja, primera concursante de 'La casa fuerte 2': se llevará los apuntes al reality para no abandonar la Universidad

La hija de la tonadillera se apunta a un nuevo reality tras 'Supervivientes' y 'GH VIP'

Telecinco sigue trabajando en el casting de famosos que concursará en la segunda edición de La Casa Fuerte, reality 'low cost' que la cadena creó el pasado mes junio para suplir las semanas que restaban desde el desenlace de Supervivientes 2020 hasta el final de temporada. Todo ello, después de que Mediaset se quedara sin Eurocopa tras ser suspendida por la crisis del coronavirus.

Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha sido la encargada de anunciar en su magacín a la primera participante oficial del programa: Isa Pantoja. La hija de la tonadillera entró en directo para compartir con sus compañeros la alegría que siente por animarse a vivir una nueva aventura en la pequeña pantalla.

Isa Pantoja probará suerte de nuevo en un reality de Mediaset después de su paso por Supervivientes 2015, donde quedó en una nada desdeñable quinta posición, a las puertas de la gran final. Peor suerte corrió en GH VIP 6, donde se convirtió en la primera expulsada de la edición tras solo 14 días de convivencia en Guadalix de la Sierra.

"Nueva andadura por La Casa Fuerte con muuuuchas ganas. Espero tener vuestro apoyo. ¡Ayyy, que viene todo de golpe!", ha declarado la joven en sus redes sociales antes de asegurar que no va a abandonar su carrera universitaria de Derecho. "Teniendo en cuenta que próximamente las clases serán online, estoy preparada para estudiármelo todo en La casa fuerte", ha prometido la también cantante.

"Mis clases van a seguir y yo voy a estudiar en La casa fuerte, me permiten estudiar. Me presentaré a los exámenes en enero. No lo voy a dejar y se puede compaginar todo perfectamente", ha prometido a Ana Rosa Quintana.

Isa Pantoja, primera concursante de La Casa Fuerte 2

Isa P es uno de los platos fuertes del casting de esta segunda edición del formato. Ella y Diego Matamoros serían los concursantes estrella de este año, ya que, según recogimos, el joven también habría firmado ya su contrato con BullDog (productora de La Casa Fuerte) y sería uno de los mejores pagados con un caché de 5.000 euros semanales.

Ambos se unen de este modo a un plantel de concursantes en el que ya figurarían también Loly Álvarez, Yurena, Antonio Tejado, Fabio y Violeta. Por otro lado, suenan otros nombres, como el de Juan Miguel o José Antonio Avilés. Este año, Telecinco ha decidido apartar a Sonsoles Ónega y Nuria Marín, quienes han sido sustituidas por Sandra Barneda y Lara Álvarez para presentar el reality junto a Jorge Javier.