¿Cuánto dinero tiene Chelo García Cortés en el banco?: la cifra que hace llorar a Paz Padilla

La tertuliana estremece a la presentadora de Telecinco al desvelarle sus ahorros

Chelo García Cortés ha decidido poner punto y final a su andadura en Quiero Dinero, el último invento de Sálvame para intentar luchar contra Pasapalabra en la batalla de las audiencias. La colaboradora ha decidido rendirse después de que el programa le pidiera que hiciera públicas las cifras de su cuenta bancaria.

Después de seis días aceptando todos los retos que le proponía el espacio de Telecinco, Chelo se enfrentó este martes a una pregunta relacionada con su amiga Bárbara Rey y Juan Carlos I. "¿Has grabado alguna escena privada de Barbara Rey y el Rey?", le preguntó Paz Padilla.

La periodista lo negó rotundamente: "No, en mi vida he hecho una grabación y tampoco se me pidió en su día", explicó antes de que Kopérnica, la nueva 'máquina de la verdad' de Mediaset, determinara que no mentía. Fue entonces cuando una pregunta de Paz Padilla hizo que todo se torciera.

La tarde empezó a complicarse para Chelo García Cortés con el segundo reto que le propuso el programa. La periodista debía desvelar el dinero que tiene en sus cuentas bancarias y demostrarlo enseñando las cifras a cámara, algo por lo que la gallega no estaba dispuesta a pasar. "Hasta aquí hemos llegado, me puedo desnudar pero mis aplicaciones bancarias... ¿También? Mi dignidad está por encima, me retiro, me estáis pidiendo tanto... lo he dado todo, tengo aguante y puedo sufrir un dolor pero esto no", recriminó muy enfadada la colaboradora.

Con los nervios, Chelo bloqueó una de las aplicaciones del banco en el que tiene una de sus cuentas. Sin embargo, accedía a enseñarle el saldo de otra de ellas a Paz Padilla, que al verlo rompió a llorar para sorpresa de todos los colaboradores y espectadores del programa de Telecinco. "Se planta Chelo. No voy a decirlo", se negó la presentadora ante las órdenes de dirección.

"Puedes decirlo, no están en negativo, no están en números rojos. Con muy poco dinero, pero no están en negativo. Yo también tengo mi dignidad y me planto", anunció la periodista, muy dolida con sus jefes. En ese momento, Bárbara Rey y José Manuel Parada entraron por teléfono para intentar animar a su amiga a que continuara, pero no sirvió de nada.

Chelo García Cortés acabó plantándose después de acumular 25.050 euros en su marcador. Sálvame anunció que el próximo colaborador en enfrentarse a Quiero Dinero será Antonio David Flores.