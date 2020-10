Carlos Latre vuelve a imitar a Fernando Simón en 'El hormiguero': "Yo, a 'La voz', no voy a ir" Ecoteuve.es 28/10/2020 - 12:50 0 Comentarios

La imitación estaba repleta de 'pullitas' al epidemiólogo y a Pedro Sánchez

Carlos Latre volvió a ponerse en la piel de Fernando Simón en El hormiguero. El epidemiólogo entró al plató con bicicleta, un flotador en forma de flamenco y unas gafas de bucear. Todo ello al ritmo de la banda sonora de Indiana Jones. "Viene usted con resaca de Calleja", dijo Pablo Motos en referencia a su especial con el aventurero de Mediaset.

"Me ha servido muy bien para evadirme", replicó el doble de Simón, que no supo responder al presentador sobre la última hora del coronavirus en España. "¿Pero por qué me pregunta eso a mí? Pablo, ¿todavía no te has dado cuenta de que no tengo ni idea?".

"Me he ido con Calleja para coger aire", dijo ante de tener un arrebato de irse de El hormiguero, pero Motos le convenció para que se quedara: "Pare, pare. Empecemos por el principio. Entiendo que esté hasta las narices de todo".

Ya en maquillaje de @El_Hormiguero con Eli ??

¿Me prepara para Fernando Simón o para Halloween? ????????????????#AntonioOrozcoEH pic.twitter.com/5dMW4QbrIA — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 27, 2020

La imitación de Carlos Latre a Fernando Simón: "Yo, a 'La voz', no voy a ir"

Después, Simón sacó un bastoncillo gigante para hacer un PCR a Motos: "Abra la nariz". Mientras tanto, el invitado Antonio Orozco no podía parar de reír, a lo que Latre aprovechó para hacer otro gag: "Yo, a La voz, no voy a ir".

La imitación también tuvo un recadito para el Presidente del Gobierno: "Pedro Sánchez está todo el rato diciéndome que quiere que esto se acabe como sea, rápido, que la mascarilla le hace más feo".

"Basta ya de putos botellones, que en las universidades parecéis gremlins viendo Blancanieves, ya está bien: ¿Queréis llegar a Navidad o no?", dijo luego para poner la 'guinda' asustándose cuando entró Yibing, "la china...".

