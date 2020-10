"¡Hostia, vámonos!": la gran pillada a Wyoming en el atropellado arranque de 'El Intermedio' Ecoteuve.es 28/10/2020 - 12:31 0 Comentarios

El programa de La Sexta comete un clamoroso fallo de realización

Los espectadores de La Sexta se llevaron este martes una gran sorpresa al ver el accidentado arranque que vivió El Intermedio. Wyoming y sus colaboradores fueron pillados hablando durante varios segundos, ignorando que la señal del programa estaba ya pinchada en directo.

El espacio de humor de Atresmedia arrancó de la forma más atropellada. En el momento en el que habitualmente el Gran Wyoming pronuncia su famosa frase "ya conocen las noticias, ahora le contaremos la verdad", se pudo ver en pantalla al presentador de pie, charlando con Andrea Ropero y Dani Mateo.

Lea también: "Tenemos aquí un follón": un fallo técnico deja en blanco a Wyoming y Dani Mateo en El intermedio

"El restaurante jordano en el que tú estuviste un día", empezó diciéndole Wyoming al catalán. "En el que fuimos a comer el cordero", recordó Andrea Ropero. "Pues ese me regaló achiote casero. Se junta la carne con eso y es como una pastilla de Avecrem", le explicaba a sus colaboradores antes de que su regidor le advirtiera de que ya estaban en directo.

"¡Hostia, vámonos!": la gran pillada a Wyoming en el atropellado arranque de 'El Intermedio'

"¡Siéntate, siéntate!", le pidieron a Wyoming, que consciente de lo que estaba pasando, gritó: "¡Hostia, vámonos!". Enseguida, salieron todos corriendo, dejando por unos segundos un plano de la silla en la que normalmente se suele sentar completamente vacía.

Lea también: Wyoming y Sandra Sabatés cargan duramente contra la gestación subrogada en El Intermedio

Tras la cabecera, el cómico no dudó en bromear sobre lo sucedido: "Muy buenas noches y bienvenidos a El Intermedio... hoy no he dicho eso de 'ya conocemos las noticias, ahora les contaremos la verdad' vaya usted a saber porqué. ¡Ay, va y tampoco llevo gafas, vaya! Empezamos bien la noche", soltó entre risas antes de continuar con el transcurso normal del programa.