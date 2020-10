La llamada de Kiko Rivera que ha dinamitado 'Sálvame': "Mi madre Isabel Pantoja es capaz de llamar hasta al 'Pasapalabra" Ecoteuve.es 17:47 - 27/10/2020 0 Comentarios

El DJ arremete contra la tonadillera por llamarle "mantenido" a sus espaldas

"Mi tristeza interior viene porque no sabe diferencia entrar Isabel Pantoja y madre"

"Necesito a mi madre. Vivimos a hora y media y no ha venido a verme", asegura

Kiko Rivera ha llamado este martes a Sálvame en directo después de que José Antonio León informara contando que Isabel Pantoja estaría "cansada" de mantenerle. El DJ ha sido durísimo con su madre, un gesto de sinceridad aplaudido por algunos de los colaboradores.

"Yo no necesito más de lo que tengo", ha empezado diciendo Kiko asegurando, además, que si quisiera pedir la herencia de su padre "estoy en todo mi derecho", pero que, por el momento no la ha pedido. Rivera se ha defendido diciendo que no es "ningún mantenido". "Si me tengo que poner a fregar suelos por mi familia, lo haré", ha afirmado.

"Mi tristeza interior viene porque la persona a la que más amo del mundo, que es mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre", ha dicho totalmente desgarrado. "¡Qué grande! Magistral", ha opinado Kiko Hernández.

Kiko Rivera, abierto a la venta de Cantora: "De recuerdos no puede vivir"

Kiko ha asegurado que no tendría problema con vender Cantora: "Se lo he planteado muchísimas veces porque hay que vivir el presente y si por malas gestiones, uno ha cometido sus errores, y tienes la posibilidad y la gran suerte de poder con la venta de una finca a que la familia esté bien, pues se debe de hacer. De recuerdos no se puede vivir".

Rivera está molesto porque Pantoja podría estar llamando a terceras personas, "José Antonio Avilés o Paloma García Pelayo", y a "mis espaldas" contando que es un mantenido. "Mi madre es capaz de llamar hasta al Pasapalabra", ha añadido haciendo reír a los tertulianos.

Kiko Rivera: "Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios"

"No puedo consentir que se me deje a mí malamente. Y no lo está haciendo públicamente, sino a las espaldas con cosas dichas a su manera", ha dicho entrando en detalles: "Se ha hablado de mi piso en Madrid. Yo llamo a mi madre y le cuento que tengo un comprador (...). Mi madre me dice que no, que se lo queda ella y paga la letra como si yo lo tuviera alquilado. ¿Y ahora me dice que me está pagando el piso? ¿De verdad?".

"Os pensáis que yo soy gilipollas. Pues no, no es así. Y como esta hay tropecientas mil", ha continuado enfadado. "Dejad de pensar que soy un gilipollas porque no lo soy. A ver si mi madre se espabila un poco o si tiene que decir algo que lo diga públicamente o a mí a la cara para que yo me pueda defender. Hablar así de un hijo no tiene perdón de Dios".

Todo esto viene a raíz de la llamada que hizo Isabel Pantoja al Deluxe cuando su hijo contó que estaba triste, lo que muchos entendieron como una depresión. "Me echó una regañina absurda". "No te lo voy a permitir", le dijo ella asegurando que "mañana mismo" podría estar arropándole. Pero ese encuentro aun no ha ocurrido. "Vivimos a hora y media y no ha venido a verme".

