Cristina Pedroche empieza a calentar su vestido ¿más sobrio? para las Campanadas en Antena 3: "Tengo muchas dudas" 27/10/2020

La presentadora tiene el objetivo de romper la hegemonía histórica de TVE

Josie ya está trabajando en el traje: "Pide a la gente que no cambie de canal"

Las Campanadas que despedirán a este maldito 2020 serán las más diferentes para todos. Aun con la duda de si veremos o no la Puerta del Sol vacía, Cristina Pedroche ha empezado a calentar su vestido en la que será la séptima retransmisión en Atresmedia en Nochevieja.

Aunque la cadena aun no lo ha confirmado de forma oficial, se da por hecho que la presentadora, que ayudó el año pasado a que Antena 3 consiguiera récord de audiencia y quedarse a tan solo una décima de TVE, repita. Para empezar a calentar el evento, Pedroche ha jugado al despiste subiendo un vídeo a través de los stories de Instagram.

"Se acercan Campanadas. Me entran los nervios, los nervios de siempre, pero este año más, porque son nervios de inseguridad, miedos, es que no lo sé... Me siento rarísima", afirma en el vídeo con gesto serio.

Las "dudas" de Cristina Pedroche por las Campanadas

"Por un lado, es un sueño y me parece lo más despedir el año con todos vosotros pero por otro tengo dudas. Hasta me planteo si tendría que dar las Campanadas ", dice Cristina. "Pienso que podría ponerme un vestido más sobrio pero dejaría de ser yo, pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente que yo en ese momento intente celebrar la vida y seguir adelante".

"Y por otro lado pienso, si la gente se entretiene viéndome esa noche y criticándome o no pues ya hemos conseguido pensar en otra cosa", termina diciendo Pedroche.

Josie confirma que ya está trabajando en el vestido de Pedroche para Campanadas

Es Josie quien ha confirmado que Pedroche volverá a ser el rostro elegido por Antena 3. El estilista de confianza de la madrileña ha reconocido en Lecturas que ya está trabajando en el traje que llevará Cristina. "Tengo muchas ganas de hacer algo especial para una Pedroche ma?s espectacular que nunca", cuenta.

"Lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pincelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", ha asegurado el también concursante de MasterChef Celebrity.

