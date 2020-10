El inesperado regreso de 'Médico de Familia': Emilio Aragón vuelve a ser el doctor Nacho Martín Ecoteuve.es 27/10/2020 - 13:24 0 Comentarios

El actor y cineasta protagoniza la nueva promo de 'Salvados' en La Sexta

Atresmedia sigue calentando la vuelta de la nueva temporada de Salvados y durante los últimos días, ha lanzado una promo que ha sorprendido a los espectadores de La Sexta. En ella, Gonzo reflexiona sobre el fundamental papel que están teniendo los médicos tras desatarse la pandemia del coronavirus.

Con la epidemia, los médicos están copando los medios de comunicación, con sus informativos, tertulias de debate político e incluso los programas de entretenimiento. Por ello, Salvados ha querido fichar a uno de los doctores más recordados de la televisión: Nacho Martín, protagonista de Médico de Familia.

La pieza arranca con Gonzo en la consulta de un doctor, al que el periodista considera "el mejor de España". "He estado viendo mucha televisión todos estos meses y todos los programas tienen un médico. Por eso he pensado en usted, porque Salvados tiene que tener al mejor médico de España", empieza diciendo el presentador.

Durante la conversación, se ve a Gonzo entregándole a su interlocutor una bata y un fonendo. Enseguida, se desvela que la persona con la que el periodista está hablando es Emilio Aragón, actor que dio vida en su día al mítico personaje de la serie de Telecinco.

"Pero...", empieza diciendo el cineasta, al que enseguida interrumpe el gallego. "No hay pero que valga, cuento con usted, doctor Martín". "¿Esto es una broma no? Que yo no era médico", le trata de explicar Aragón, que acaba enfundándose la bata blanca. "Pues no he engordado tanto", bromea al protagonista, que vuelve por unos segundos a meterse en la piel de Nacho Martín, 20 años después del final de la ficción.