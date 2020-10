Dámaso, el cura de 'GH 12', reaparece en 'First Dates': "La homosexualidad no es pecado mortal, lo es si haces una orgía" Ecoteuve.es 27/10/2020 - 12:11 0 Comentarios

El joven tuvo una cita con Fran, un cordobés muy devoto que acudió con su abuela

Dámaso, el concursante de Gran Hermano 12 que iba para cura, acudió a First Dates para encontrar el amor. En el restaurante de Carlos Sobera se encontró con Fran, un cordobés muy cristiano que acudió del brazo de su abuela Antonia. Hay que aclarar, por cierto, que Cuatro solo emite programas nuevos los lunes, el resto de días son reposiciones.

"Es cariñoso. Todo el pueblo le dice '¡ay que apañao tu nieto!'. A todo el mundo lo besa", continuó ella que recibió en la barra a Dámaso. "Yo con la comida soy feliz. Me gusta más que el sexo, fíjate". "Yo he pensado que era una camarera del programa", revelaba después a cámara.

Dámaso se reunió por fin con Fran mientras se deleitaban con las croquetas de la abuela Antonia. "Cuando él salga de su pueblo, yo creo que se va a soltar la venda. Probablemente se disloque", opinó el exconcursante de GH.

Poco a poco, ambos se fueron conociendo. "Me gusta la Semana Santa, la copla, el flamenco, las romerías, Eurovisión... lo único que no me gusta es el fútbol", reveló Fran, vicepresidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Inspiración Nuestra Señora de la Victoria.

Dámaso ('GH 12'): "Los maricones están enfermos, pues yo quiero mi paga"

Al ver que los dos tenían en común su fe cristiana, Dámaso se atrevió a contar su experiencia religiosa: "Escribí una carta al papa hace poco y me dijeron que la homosexualidad no era pecado mortal, que lo es si haces una orgía, pero que si vas con el alma limpia, te confiesas y comulgas, no pasa nada. Yo estuve un año y medio en un seminario".

Dámaso también recordó su paso por la política. "Tienes que escuchar una serie de sandeces muchas veces...". "De los partidos radicales". "Claro. Los maricones están enfermos, pues yo quiero mi paga". Finalmente, los dos jóvenes decidieron verse fuera de First Dates.

