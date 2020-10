"Tienes unos cojones...": Joaquín Prat se enzarza con Monedero tras reprocharle que diera voz a una negacionista del coronavirus Ecoteuve.es 27/10/2020 - 11:19 0 Comentarios

El presentador de Cuatro vive un tenso rifirrafe con el fundador de Podemos

Cuatro al día dio de nuevo voz este lunes a Mónica, una joven de 21 años que ha ganado una gran repercusión en los medios después de reivindicar su supuesto derecho a seguir saliendo de fiesta, a pesar de las medidas de seguridad impuestas por las autoridades gubernamentales para intentar frenar la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

La chica se mostró muy enfadada con el espacio de Mediaset por las críticas que lanzaron contra ella después de su primera intervención en la cadena hace tan solo unos días. "Yo no me voy a poner la mascarilla en un botellón y punto. No soy una marioneta de los políticos", se atrevió a asegurar Mónica.

La cosa no quedó ahí y el programa la enfrentó en directo a Salvador Espinosa, un médico del SUMMA que contrajo el coronavirus hace unos meses y todavía hoy no ha logrado recuperarse de las secuelas de la enfermedad. La joven eludió de nuevo responsabilidades y el testimonio del interlocutor no valió para que cambiara de opinión.

Tras la nueva intervención de Mónica, Juan Carlos Monedero, presente en la mesa de debate, se lanzó a hacer autocrítica y a reflexionar sobre el papel que han jugado los medios de comunicación para que alguien llegue a pensar como ella. "Escucho a esta chica y tengo la sensación de que es una víctima. Me recuerda a las otras descerebradas que insultaron en el metro a unos inmigrantes. Me parecían víctimas a las que se había robado la posibilidad de entender su propio mundo. Lo veo más como un fracaso nuestro, más que una culpa de ella", empezaba asegurando.

"Algo de culpa tienen los medios cuando hacen algo tan poderoso como ponerle un altavoz a una persona que no está preparada", ha criticado segundos antes de que Joaquín Prat le interrumpiera. "¡Qué narices tiene, Juan Carlos! Nos parecía que el testimonio de Mónica era relevante respecto de las razones que llevan a algunos a hacer botellón y saltarse la ley a la torera y por eso la invitamos a participar", dijo muy molesto el presentador tras cuestionarse la profesionalidad de su programa.

"Pero son personas muy jóvenes y sin formación, que no saben explicarse y hablan muy mal, sin profundidad intelectual, porque además las expresiones que utilizan las utilizan mal", insistía Monedero recordando que la responsabilidad la "tenemos todos". "Después de esta exposición tan larga te has quedado sin tiempo", le volvía a interrumpir Prat. "Se trata de pensar en el prójimo y eso no te lo da una universidad. Ahora todos somos víctimas y el verdugo es el periodista de turno", decía cada vez más enfadado el periodista. "Tienes unos cojones... Es la segunda vez que me lo haces", le reprochó.