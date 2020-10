Celia Villalobos fue ministra de Sanidad antes que Illa: ¿qué hubiera hecho ella contra el coronavirus? Ecoteuve.es 27/10/2020 - 10:33 0 Comentarios

La exdiputada da su punto de vista con Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Celia Villalobos fue ministra de Sanidad con José María Aznar. A ella le tocó crisis como la de las 'vacas locas' y "no se cambiaría" por Salvador Illa, el titular de la cartera que está liderando la crisis contra el coronavirus.

"Me da mucha pena Illa. No me cambiaba por él", dijo la expolítica, consciente de la responsabilidad del ministro de Sanidad. Pero, ¿qué hubiera hecho ella en caso de ser la responsable de ese ramo?

"El día 2 de marzo hubiera encerrado España entera y estaría ahora emboscada en Tegucigalpa para que no me mataran", bromeó. "Bueno, igual nos hubiera ido mejor", apuntó Pablo Motos en El Hormiguero.

Celia Villalobos: "Les dio vértigo de paralizar el país"

"Les dio vértigo de paralizar el país. Les dio miedo escénico tener que cerrar", comentó Villalobos sobre las decisiones que tomó el Ejecutivo en marzo. Asimismo, la exdiputada hizo una llamada a la responsabilidad individual. "O somos todos responsables o esto no va a ir bien".

