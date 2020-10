"Conmigo se portó mal": los zascas Celia Villalobos a José Bono, Aznar y Pedro Sánchez en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 27/10/2020 - 9:48 0 Comentarios

La exministra acudió al programa de Pablo Motos para repasar su trayectoria

Celia Villalobos acudió este lunes a El Hormiguero para promocionar el libro que acaba de publicar en el que repasa sus años dedicados a la política. La exministra habló de los distintos líderes que dominan la escena actual de la que ella no quiere formar parte porque es "una política líquida".

"Todos forma parte de lo mismo, Pablo, Pablito Iglesias, el de Vox que siempre le llamo Alborán porque me cae tan mal...", comentó.

"Me parece que son políticos 'mijita' inmaduros. Pedro Sánchez me recuerda a Makinavaja, que era un chuletilla... Me recuerda a él. Si le veis andando, como diciendo mirad que cuerpo tengo", comentó sobre el presidente del Gobierno.

Lea también: Celia Villalobos, 'pillada' en 'Masterchef': la imagen que está dando mucho que hablar

"Lo único que le importa es su culo, y lo demás le importa una higa. Pablo Iglesias sí tiene una ideología, ese es el peligroso de todos. Lo dice él, es 'lelinista' y sabe lo que quiere, el resto no lo saben, solo tener el culo sentado. Lo que pasa es que no es tan listo como él se creía, con lo cual nos podemos salvar un poquito", dijo del vicepresidente.

"Se cree Dios y este mundo es muy complicado. Cuando llegas al Ministerio, este, como los demás, habrá dicho: ¡Madre del amor hermoso! Esto es difícil de cojones", explicó la exministra de Sanidad.

Lea también: Celia Villalobos sorprende en 'Masterchef' con una dura crítica a José María Aznar

Villalobos recordó que ella apoyó a Soraya Saenz de Santamaría porque creía que no era el momento de Pablo Casado. Asimismo, defendió a Mariano Rajoy y criticó a José María Aznar. "A mí me gustaba el Aznar que yo conocí", dijo sobre la etapa en la que fue ministra. "Él dejó de hablarme en el año 2004 cuando perdió el poder, pero era porque yo era la cónyuge de su asesor, no era personal", dijo Villalobos en referencia a su marido, Pedro Arriola, asesor del PP.

Zasca de Celia Villalobos a José Bono: "Conmigo se portó mal"

Sin embargo, uno de comentarios más sorprendentes fue el zasca que dedicó a José Bono, de quien parece no guarda buen recuerdo. "Ha sido un hombre muy listo en política", dijo irónica. "En el libro le haces un traje", recordó Pablo Motos. "El que se merece. Conmigo se portó mal, hoy se portaría de otra forma, pero no se portó bien conmigo", dijo Villalobos, que recordó que como presidente del Congreso cambió la ubicación de las cámaras. "Ahora ya no le haría falta porque ya tiene pelo...", espetó. "Las cámaras estaban muy altas y le cogía la cocorota".