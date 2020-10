"Nos merecemos una fiesta": Mónica, la joven que pasa del coronavirus, la vuelve a liar ante Joaquín Prat Ecoteuve.es 26/10/2020 - 19:22 0 Comentarios

Esta chica de 21 años no cambia su discurso y dice que "las críticas me las resbalan"

Mónica Ayllón, una joven de 21 años que vive en Talavera de la Reina, indignó a Joaquín Prat y a toda la audiencia de Cuatro al día el pasado viernes asegurando que no tiene "ningún miedo" al coronavirus y que por eso se salta a la torera las restricciones. "Yo salgo de fiesta todos los fines de semana y, si no me he contagiado ya, es que no lo voy a pillar", dijo.

La muchacha ha vuelto a entrar en el programa de Cuatro este lunes y, lejos de tomar conciencia tras el chorreo de críticas que ha recibido, ha vuelto a la carga dejando claro que ella sí lleva mascarilla por la calle, pero no cuando está de fiesta con sus amigos.

"Mire, le voy a decir una cosa a usted y a toda España", ha empezado diciendo. "Sinceramente, no es que no entienda las medidas que se toman, siento que los ciudadanos sean marionetas mientras que los políticos juegan a su antojo en base a sus intereses".

"Vosotros tampoco lleváis mascarilla en la televisión"

Además, Mónica ha criticado que "en febrero, los telediarios estaban llenos de noticias diciendo que no había que usar la mascarilla, que nos nos protegía ni nada". "¿Qué pasa, que el coronavirus se despierta a las 11 de la noche y se acuesta a las 6 de la mañana?", ha preguntado en alusión al toque de queda impuesto desde esta semana.

"Voto por la libertad, que nos merecemos todos. No somos marionetas de nadie", ha continuado al mismo tiempo que ha dicho que "las críticas me la resbalan". "Los jóvenes nos merecemos una fiesta. Llevamos todo el verano sin salir porque a los políticos les ha dado la gana jugar con nuestras libertades", ha señalado.

El programa de Cuatro al día ha querido que Mónica cambiara su discurso con el testimonio de un médico que estuvo a punto de morir por culpa de la COVID-19. Sin embargo, la joven ha interrumpido la conexión de forma repentina, no sin antes decir lo siguiente: "Vosotros tampoco lleváis mascarilla en la televisión y a mi quién me asegura que os hacen las pruebas".

