"¡Eres una macarra de la moral!": el brutal ataque de Kiko Matamoros a Gema López por su trato a Chelo García Cortés

Los colaboradores de 'Sálvame' se enzarzan en una cruda bronca en directo

Gema López sigue sin superar el gran enfado que tiene con su compañera y amiga Chelo García Cortés. La periodista se llevó un gran disgusto al ver a la tertuliana aceptando sin escrúpulos responder a una pregunta sobre su vida personal en Quiero dinero, el concurso que se ha inventado Telecinco para intentar de competir contra Pasapalabra.

Días después de este hecho, Gema López ha aclarado los motivos por los que todavía sigue sin dar un paso con Chelo hacia la reconciliación. La periodista aseguró no conocer a esa Chelo que ha demostrado tanta "frialdad" durante su paso por el reto que le ha impuesto el programa.

Enseguida, Kiko Matamoros ha saltado provocando una gran bronca con Gema, a la que atacó duramente ante las cámaras de Telecinco. "No conocéis a la Chelo a la que no controláis, a la que no sometéis", le recriminó el tertuliano.

"Eres una macarra de la moral": el duro ataque de Kiko Matamoros hacia Gema López

Gema se llevó las manos a la cabeza al ver cómo era precisamente Kiko Matamoros el que hablara de sometimientos a compañeros de trabajo. "Yo estoy súper serena, en ese tono no le contesto a nadie", le reprochaba a Matamoros. "¿El tono? Cuando ella se rasga las vestiduras, chilla a todo Dios y hace lo que le da la gana", le recordó el tertuliano.

"¿Jugamos con las cartas boca arriba? ¿Jugamos y que luego me digas en publi no pienso esto pero me lo dicen por el pinga?", le echó en cara Gema, culpando a Matamoros de atacar a compañeros y luego poner a la dirección del programa como excusa. Kiko Hernández interrumpió a ambos para dar paso a publicidad y, a la vuelta, informaba de que Kiko se había quitado el pinganillo por decisión propia y que los colaboradores no se habían visto durante la publicidad.

"Estoy hasta las narices de que me den lecciones de ética, respeto el trabajo de los demás hasta que no respetan el mío", se quejaba el colaborador. "Como ya llueve sobre mojado le querría decir a la compañera que es muy fácil el trabajo que tú haces, facilísimo, venir aquí a hablar de la vida de los demás y yo de mi vida privada no hablo", le reprochó Matamoros, que siguió atacando a Gema. "Eso es lo cómodo, que los demás se desgasten que yo soy una macarra de la moral", le soltó el tertuliano mientras ella permanecía impertérrita.