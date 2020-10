"¡Que nos confinen ya!": la petición desesperada de Risto Mejide a Pedro Sánchez tras el nuevo estado de alarma Ecoteuve.es 26/10/2020 - 18:33 0 Comentarios

El presentador de Cuatro sorprende con un alegato en 'Todo es mentira'

Todo es mentira ha arrancado la semana analizando la decisión del Gobierno de decretar de nuevo el estado de alarma que anunció este domingo Pedro Sánchez en una comparecencia extraordinaria ante los medios. Tras ver las imágenes de sus declaraciones, Risto Mejide ha sorprendido a todos con una inesperada petición al líder del ejecutivo.

"¡Que nos confinen! A ver si nos enteramos. ¡Que nos confinen ya! Ya está bien de esta agonía lenta de ir cerrando a poquito, que al final los sectores que vamos tocando se van muriendo todos igual. Ahí está la hostelería. Que nos confinen, directamente", dijo desesperado el presentador de Cuatro. "Claro que sí, a tomar por culo", dijo por lo bajo Marta Flich.

El catalán se mostró muy crítico con el Gobierno por la toma de medidas laxas que no terminan de poner solución al problema. Risto también ha cuestionado que el toque de queda vaya a servir para frenar la movilidad que facilita la propagación de la pandemia del coronavirus.

"¿Toque de qué? ¿La gente joven no se muere? O el problema es nuestro que no enseñamos las imágenes de la gente joven muriéndose. Las imágenes que salen son las de todo el mundo saliendo a la calle, el botellón, la gente haciendo lo que sea para salir a cenar antes", empezó condenando.

"A ver si lo entendemos de una vez. El toque de queda es para que la gente no se junte, si nos juntamos antes, pues no hay toque de queda ni hay nada. Están imponiendo unas medidas para intentar controlar la movilidad, y los fines de semana hay una cantidad ingente de personas saltándose todas las normas. ¿Para qué sirven? No lo sé", aseguró Risto, cargando esta vez contra las personas incívicas que se saltan las medidas de seguridad frente a la pandemia.