Nacho Vigalondo presenta 'Los felices veinte', el primer programa de Orange: "Esto es un sueño increíble"

ECOTEUVE.ES asiste a la presentación del nuevo late night de la compañía

"Necesitábamos un programa que representase al canal", dicen desde Orange

Los Javis, Isabel Coixet o Jesús Quintero, entre los primeros invitados

Canal Orange, el nuevo canal de entretenimiento de Orange TV, estrena hoy Los Felices Veinte, un late night de producción propia en colaboración con Secuoya Contenidos. Este nuevo formato estará presentado por uno de los directores y realizadores más reconocidos del cine español, Nacho Vigalondo, nominado en los Óscar de 2004 en la categoría al mejor cortometraje por 7:35 de la mañana, y como mejor director novel por Los Cronocrímenes en los premios Goya de 2009.

Con un toque original y descarado, el programa -inspirado en otros formatos como el estadounidense Dinner for Five o el alemán Das Serienquartett-, presenta una puesta en escena diferente, que busca alejarse del tradicional plató de televisión para convertir el espacio de grabación en un "refugio" para los invitados, que serán los auténticos protagonistas. El objetivo es crear un clima que invite a una charla y no tanto a una entrevista habitual.

"Es la evolución natural del canal, primero producimos cine, invertimos en series y nos faltaba un programa diario que fuese la cabeza visible o que representase lo que era el canal y sirviese de tracción hacia el resto de contenidos", ha declarado Pablo de la Crua, responsable de Contenidos de Orange, durante la rueda de prensa de presentación del formato a la que ha asistido ECOTEUVE.ES.

Nacho Vigalondo será el encargado de dirigir este nuevo late night y para ello, contará con dos colaboradores habituales: el cómico, cantante y actor español Aníbal Gómez, conocido por sus participaciones en programas como Muchachada nui; y la influencer Gakian, autora del libro Un mundo hostil, una autobiografía ficcionada a modo de novela gráfica junto a Núria Just, en la que toca temas como la sexualidad femenina o el acoso con su peculiar humor satírico.

"Todo ha sido tan rápido y vertiginoso que si me despierto, y me dicen que esto ha sido un sueño increíble, me lo creeré perfectamente", ha asegurado Vigalondo, que ha agradecido la oportunidad que le han dado. "El programa representa perfectamente a la sociedad. Estamos en un local vacío, pero es como la resistencia, vamos a aguantar hasta que esto pase y, mientras tanto, que nos vean", ha añadido Aníbal Gómez.

Algunos de los rostros famosos de la cultura y el cine que pasarán por el programa son Los Javis, Isabel Coixet, Jesús Quintero, Borja Cobeaga, Ángel Sala (director del Festival de Sitges), o las hermanas Hurtado, entre otros. Los Felices Veinte se emitirá cada semana, de lunes a jueves sobre las 23:30, a través de Canal Orange y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

Canal Orange, la cadena principal de Orange TV

Orange TV ha estrenado en este mes de octubre su nuevo Canal Orange (antes conocido como Orange Series). Este canal, exclusivo de Orange TV, tiene un carácter multigénero dirigido a los amantes del entretenimiento, y en él no solo se podrán encontrar un amplio catálogo de series (incluidos estrenos exclusivos y de producción propia), sino también cine, una numerosa variedad de documentales y espacios de entretenimiento, donde el humor, la crítica y la emoción estarán siempre presentes.

Canal Orange cuenta con más de 1.000 horas de contenido bajo demanda para disfrutar en cualquier momento y lugar, siempre con la mejor calidad de imagen y sonido. Los clientes pueden disfrutar de este canal de forma lineal, en el dial 7 de Orange TV, o acceder a sus contenidos a la carta a través de su smartphone, ordenador o tableta en el momento que prefieran.