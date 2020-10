El pique entre Iñaki López y Carlos Sobera (y de cadenas): "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco" Ecoteuve.es 15:03 - 26/10/2020 0 Comentarios

Los presentadores sacan las garras por los modelos de televisión de Atresmedia y Mediaset

Iñaki López y Carlos Sobera han protagonizado un curioso intercambio de mensajes desde sus cadenas, La Sexta y Telecinco. El pique empezó en Liarla Pardo, cuando el presentador de La Sexta Noche hizo un comentario sobre la estrategia que tiene su cadena rival que provocó las risas a Cristina Pardo.

"Sabes que nos vamos expandiendo. Yo acabaré dando paso directamente a la Santa Misa y tú darás paso directamente a Antonio [Ferreras]. Esto va a ser cómo en Telecinco, entre tres hacemos todo", señaló el periodista vasco.

Lea también: "¡Mentiroso!": Inma y Ángel se enzarzan en una brutal bronca que confirma su ruptura tras 'La isla de las tentaciones'

Carlos Sobera: "Eso con otras cadenas no pasa"

Horas después, Carlos Sobera devolvió el 'golpe' a la que fuera su casa durante muchos años saliendo en defensa del modelo de televisión que hace la principal cadena de Mediaset.

Lo hizo durante el debate de La isla de las tentaciones, cuando Dorothy aseguró no saber quién es Chelo García Cortés porque sus padres la prohibieron ver Telecinco de pequeña. "No me dejaban", dijo la tentadora cuyo físico recuerda a María Patiño.

Así las cosas, Sobera tomó la palabra y dijo lo siguiente: "A los niños no se les puede prohibir ver Telecinco porque es una cadena que fomentan el entendimiento entre las personas y la progresía. De manera que cuando se hacen mayores saben perfectamente distinguir entre el bien y el mal. Eso con otras cadenas no pasa".

Lea también: "Lo hicimos fuera de cámaras": Andrea desvela que Cristian fue infiel a Melodie en 'La isla de las tentaciones'

El #zasca de @_InakiLopez_ a #Telecinco " Al final entre tres nos haremos toda la programación como en TELECINCO" :-) pic.twitter.com/XrLjTfXfRW — MASPITV (@TVMASPI) October 25, 2020