El monumental cabreo del Langui con TVE por el "injusto" trato a su programa: "Es pura fachada"

El protagonista de 'Donde viajan dos' estalla contra la cadena pública

El Langui y Jesús Vidal viajaron el pasado viernes a Mallorca para encontrarse con Rafa Nadal y Xisca Perelló en una nueva entrega de Donde viajan dos. TVE programó, por segunda semana consecutiva, la emisión del programa para las 00.10, después de la película La tormenta perfecta. Este traslado al 'late night' ha provocado la queja de uno de los dos protagonistas del espacio de la pública.

"Me parece injusto el tratamiento que TVE da al programa", empieza diciendo El Langui en una entrevista con ABC. "Lo puedes poner como titular, porque cometen un gran error. Nos piden un programa blanco, familiar, de valores, para visibilizar las capacidades diferentes, y lo invisibilizan poniéndolo a unas horas nada adecuadas", pide a la periodista el rapero.

El cantante pone sobre la mesa la incoherencia de TVE después de que les hayan exigido "ciertos ingredientes para que lo vean familias con sus hijos, como de hecho hacen, para que conozcan capacidades diferentes de personajes conocidos y anónimos, y lo programan después de una película de sexo, drogas y acción".

"Creo que es pura fachada. A lo mejor me tiro piedras contra mi tejado y se cargan al bocazas este. Hay otros discapacitados que lo harían genial. Ya me buscaré mis castañas, pero quiero hablar claro. ¿De qué nos sirve la televisión pública?", se pregunta, muy harto con la situación.

Langui insiste en su queja hacia TVE, lamenta que los hayan escondido en la parrilla y descarta que se pueda tratar de una cuestión de share. "TVE no vive de las audiencias, no se alimenta de la publicidad. Es un quiero y no puedo, para vender luego que trabajan para la inclusión", critica. "Puede ser incómodo ver a dos personas con discapacidad explicando cosas. Es la única duda que se me presenta", concluyó.