Encontronazo entre Patricia Pardo y el abogado de Angela Dobrowolski, la mujer de Mainat: "¡No mientas a la audiencia!" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 12:39 0 Comentarios

La periodista reprocha a Jorge Albertini haber engañado a los medios de comunicación

El caso Josep María Mainat ha provocado este lunes un encontronazo entre Patricia Pardo y el abogado de Angela Dobrowolski en El programa de Ana Rosa. La periodista ha reprochado a Jorge Albertini el haber engañado a la prensa el pasado viernes.

Patricia que, en su opinión cree que el "caso se va a archivar" y que Mainat "busca un divorcio barato", ha preguntado al letrado lo siguiente: "¿Si tienes todo a tu favor, ¿por qué en la jornada de ayer te atreves a mentir descaradamente y ridiculizar a los compañeros?".

Lea también: Ana Rosa frena a Javier Negre por llamar "buscona" a Angela Dobrowolski, la mujer de Mainat: "¡Cuidado, eh!"

"¿Y por qué el viernes te inventas, delante de toda la prensa, que tiene lugar una vista que nunca se produce y además que consigues un aplazamiento de cinco días, cuando es totalmente falso y tenemos los autos?", ha proseguido apretando al abogado que se soltaba: "¿Qué te he hecho yo, Patricia, para que me odies tanto?".

Bronca entre Patricia Pardo y el abogado de la mujer de Mainat en Telecinco

"Tú sabes que es rigurosamente cierto, me baso en papeles y no vayas por el terreno personal", ha replicado Pardo a Albertini, que ha intentado defenderse explicando que Angela recibió el viernes una llamada para informarla que iba a ser desahuciada.

"Vamos a los juzgados por un posible desahucio, me persono allí y me informan sobre un auto, a partir de ese auto no la van a desahuciar y eso es lo que digo ante la prensa, que ese día no la iban a desahuciar", ha dicho a lo que Pardo, contrariada, ha rematado: "¿Tú no dijiste que eran cinco días? ¡No mientas a la audiencia!".

Lea también: Telecinco localiza a Josep María Mainat: "Un beso para Ana Rosa"