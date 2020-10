Las dudas de Iker Jiménez con China tras entrevistar a Li-Men Yang: "Cero casos, fiestas y subida de la economía"" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 12:01 0 Comentarios

El presentador sostiene la teoría de que hubo "mala praxis" en el laboratorio de Wuhan

Iker Jiménez montó este domingo en Cuarto Milenio una nueva mesa de debate para comentar la entrevista a Li-Men Yang en Horizonte, la viróloga china que huyó del país y que afirma que el nuevo coronavirus fue "diseñado" para "atacar al ser humano" y "liberado a propósito".

El periodista tiró de la manta para "intentar llegar a quién está detrás de la doctora y estas palabras". En primer lugar, Javier Cantón afirmó que "los estudios Li-Meng Yan no han cumplido los requisitos científicos para ser considerado una investigación contrastada".

Después, Enrique de Vicente señaló que Steve Bannon, mano derecha de Donald Trump, es el que apoya la investigación de la china. "Qué casualidad que salga esta entrevista a Li-Meng Yang cuando quede tan poco para que Trump se enfrente a las elecciones de EE.UU.", señaló el colaborador del programa de Cuatro.

Todo esto sirvió para que, de alguna manera, Iker acallara a quienes le criticaron por dar voz a la polémica viróloga. "A ver si ahora iracundos colegas, 'intelectuales' y trolls de redes nos siguen dando clase con sus 'revelaciones' de una noticia de Bannon que la conocía hasta el que asó la manteca", dice en redes.

Iker Jiménez duda de China tras la entrevista a Li-Men Yang

Otro tema de los que se debatió en Cuarto Milenio fueron los ceros casos de coronavirus contabilizados por China desde hace semanas, cuando medio mundo afronta una segunda ola. Además, por si esto fuera poco, la economía del país asiático crece.

Esto provoca las dudas en Iker Jiménez: "¿Qué pasa con la economía china en este momento? Y sin tener ninguna verdad, lo que la gente vemos es, oiga, cero casos, piscinas, fiestas, subida de la economía y nosotros hundidos". "No me explico ni me creo el cero en China", señaló José Miguel Gaona mientras que Enrique de Vicente apuntó: "La gente va sin mascarilla y se ríe de ella. Si es tan importante el bozal, ¿qué hacen ellos sin él?".

"Sea verdad o no, o hay alguien muy inteligente, pero se está aprovechando de todas estas lagunas", opinó Jiménez a continuación mostrando su desconfianza. "Una disidente, un huésped que no está, un laboratorio justo en la ciudad de donde sale, y ahora los chinos con cero...".

Posteriormente, el periodista cerró el programa con este comentario: "De toda esta trama no tenemos respuestas desde enero. Y nadie nos ha dicho qué pasó realmente en Wuhan ni por qué estamos a la espera, no tenemos la argolla que falta a nivel biológico (...) "Si es una película, es una película muy bien contada. A mí me gustaría que fuese película, porque no me puedo creer que se esté experimentando".

