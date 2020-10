Tom, vapuleado por la madre de Melyssa en 'La isla de las tentaciones': "Eres un sinvergüenza y un mentiroso" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 11:50 0 Comentarios

El marroquí se volvió a ver las caras en Telecinco con la que fuera su suegra

Telecinco emitió este domingo el primero de los dos debates finales de la segunda edición de La isla de las tentaciones. Y antes de que Ángel e Inma se enzarzaran en una gran bronca con la que confirmaban su ruptura, Tom Brusse se reencontró cara a cara con Nela, la madre de Melyssa Pinto.

Nada más verla, el marroquí quiso disculparse con ella delante de las cámaras de Telecinco. "Primero lo siento de verdad por haber hecho daño a la familia", empezó diciendo antes de ser interrumpido enseguida por la que fuera su suegra. "Tú no sientes nada, Tom", le espetó antes de leerle la cartilla por todo el daño que le hizo a su hija en el paso de ambos por el reality de Mediaset.

"No vayas ahora de que sientes porque si tú sentías cuando te fuiste de la isla dejando una chica atrás no vas a mi hija a decirle que estás arrepentido y que quieres ir a casa a comer el bacalao de tu suegra", continuó diciendo Nela ante la atenta mirada de todos los colaboradores del programa presentado por Carlos Sobera.

Tom Brusse, vapuleado por la madre de Melyssa en La isla de las tentaciones: "Eres un sinvergüenza y un mentiroso"

"Tú eres un sinvergüenza y un mentiroso. Tú no tienes sentimientos ninguno, eres un manipulador. Has utilizado a mi hija para coger fama, pero te ha ido muy mal porque media España está en contra de ti y nadie te quiere", añadió muy enfadada la madre de la concursante, a la que Tom fue infiel en República Dominicana para iniciar una relación con Sandra Pica. Un noviazgo que esta semana ha sido cuestionado después de que Sálvame desvelara unos audios de la catalana intentando orquestar un montaje junto al empresario.

Tom intentó amortiguar el golpe aludiendo por enésima vez a los celos de Melyssa para justificar su comportamiento: "Estaba celosa porque miraba las stories de Sofía Suescun, por quedar con amigas, por todo. Nunca he podido quedar con mis amigas porque me decía que seguro que me había acostado con todas. La he querido y nunca he sido manipulador con ella. Ella quiso estar conmigo para tener una vida mejor porque siempre decía que con sus exs no vio proyección de futuro", se quejó.

Tom volvió a defender que fue Melyssa la que le llamaba llorando para volver con él, a pesar de que ya fue pillado mintiendo en el último programa por un desliz de Sandra. La joven dio la razón a Melyssa confirmando que fue él el que intentó retomar la relación. Tom alega ahora que Sandra no entendió bien la pregunta de Sandra Barneda y que no la corrigió para no dejarla mal ante los espectadores.