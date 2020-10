"Pedro Sánchez es tonto": la 'rajada' de Toni Cantó que hizo que a Cristina Pardo le cambiara la cara Ecoteuve.es 26/10/2020 - 11:24 0 Comentarios

El político de Ciudadanos se muestra durísimo contra el presidente del Gobierno en La Sexta

Toni Cantó no ha podido ser más claro ante Cristina Pardo. El líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana entró por videollamada en el programa que presenta la periodista los domingos en La Sexta, horas después de que Pedro Sánchez decretara un nuevo estado de alarma.

"Veo que tú hablas de toque de queda, pero sabes que el presidente del Gobierno ha dicho que no, que en realidad hay que hablar de restricciones nocturnas de movilidad", dijo entre risas Pardo.

Lea también: Herrera estalla contra el Gobierno por el estado de alarma: "¿Seis meses de impunidad sanchista? Es demasiado peligro"

"Es que es un toque de queda", espetó el político muy indignado. "Ya te he dicho que cuando me habla así me está tratando como si los españoles fuéramos tontos.

La 'rajada' de Toni Cantó contra Pedro Sánchez: "Es tonto"

"Me parece que, ahora mismo, lo que está demostrando es que él es tonto. Los españoles no lo somos. Háblenos con claridad y trátenos como adultos", añadió Cantó haciendo cambiar el rostro de Cristina Pardo.

Toni Cantó fue durísimo contra Sánchez: "No nos ha tratado como adultos cuando nos engañó y nos dijo que íbamos a salir más fuertes. No nos ha tratado como adultos y como ciudadanos cuando no se ha puesto las pilas". Y sentenció: "Ha demostrado ser uno de los peores presidentes del mundo en manejar la crisis de la pandemia".

Lea también: "Me parece un escándalo": Ana Rosa reprocha a Pedro Sánchez lo que más "chirría" del estado de alarma