"¡Mentiroso!": Inma y Ángel se enzarzan en una brutal bronca que confirma su ruptura tras 'La isla de las tentaciones'

La pareja del reality deja su relación entre rumores de infidelidades

Inma Campano y Ángel de los Santos han reaparecido este domingo en el debate final de La isla de las tentaciones, donde han resuelto todas las dudas sobre si siguen o no juntos. La pareja sorprendió a los seguidores del reality anunciando su ruptura en la última gala, pero fueron pillados después de su grabación besándose por las calles de Sevilla.

Inma explicó a Sandra Barneda que se habían peleado y aunque intentó contactar con él para solucionarlo, el joven le respondió que no quería volver a saber nada más de ella. En su cara a cara, Ángel se mostró muy duro con la de Montequinto, a la que dejó claro que no podía perdonar "lo que había pasado". Todo ello, sin que ninguno desvelara el motivo real de la famosa discusión.

Carlos Sobera quiso preguntar a ambos cómo se encontraban, ya que habían salido unas fotos de ambos en las que todo parecía pensar que habían vuelto. Los concursantes explicaron que sí llegaron a volver, pero que lo habían vuelto a dejar al poco tiempo. Fue entonces cuando, al intentar esclarecer los motivos de la ruptura, se enzarzaron en una brutal bronca que dejó en shock a los fans de la pareja.

Inma y Ángel se enzarzan en una brutal bronca que confirma su ruptura tras La isla de las tentaciones

Inma desveló que Ángel se lió con otra chica después de romper con ella, algo que no le contó en el momento en el que decidieron retomar su relación. Es más, la joven aseguró muy enfadada que el andaluz tenía previsto coger un AVE a Barcelona después de la grabación de su reencuentro para ir a verla.

"Lleva dos meses y en el reencuentro diciendo que he hecho cosas fuertes cuando ha sido él quien las ha hecho, pero yo no lo saqué por no meterme con nadie. Todo lo que dijo se le vino abajo. Él se acostó con otra a los dos días de dejarlo y dijo en el reencuentro que no estaba conociendo a nadie cuando tenía un AVE para irse a las tres horas", contó dolida Campano. "Eres un mentiroso", "No voy a llorar más por ti", "De Ángel sólo tienes el nombre", fue algunos de los improperios que Inma soltó contra su ya exnovio.

Ángel no negó las acusaciones de Inma pero se justificó diciendo que no le contó la verdad por miedo a perderla definitivamente. "Yo no te tenía que guardar a ti el respeto", se trataba de defender. Kiko Matamoros se unió a la bronca para informar de que la chica en cuestión podría ser una vecina y prima de Inma, algo en lo que ella prefirió no entrar. "Yo no confirmo, ni desmiento", aseguró.