Carmen Borrego pierde los papeles con José Antonio Avilés: "Eres un puto rastrero" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 10:24 0 Comentarios

Máxima tensión en el plató de 'Viva la vida', este domingo en Telecinco

Máximo tensión en el plató de Viva la vida. Carmen Borrego y José Antonio Avilés se enzarzaron este domingo en una guerra en la que la colaboradora acabó perdiendo los papeles con su compañero. "Eres un puto rastrero", le dijo.

Todo comenzó cuando se estaba hablando de la guerra que Borrego tiene abierta con Kiko Hernández desde hace días. "Ha llegado un momento en el que lo mejor es callarme", dijo la colaboradora. "No estoy bien, no soy de piedra pero no quiero ninguna guerra, quiero paz".

Carmen Borrego estalla contra José Antonio Avilés: "Eres un puto rastrero"

Sin embargo, José Antonio Avilés reprochó a Carmen que ahora pidiera acabar con esta situación cuando fue ella quien, supuestamente, la inició. Y así se lo hizo saber. "Me sorprende que la persona que hoy pide paz es la que detona la guerra", espetó Avilés, recordando la entrevista que había dado a una revista. "Con esa portada saltó todo por los aires".

"Tú también has hecho cosas y se te ha criticado. Yo nunca te he echado en cara nada y nunca te he recordado que yo te tendí la mano", le recordó Borrego. "Qué rastrero", comentó Avilés. "Rastrero tu, rastrero tú, rastrero tú... ¡Eres un puto rastrero tú!", gritó la colaboradora. "Contigo ya no me voy a callar, que eres muy rastrero, que se te tiende la mano y solo vale para ti. Rastrero".

