"Me parece un escándalo": Ana Rosa reprocha a Pedro Sánchez lo que más "chirría" del estado de alarma

La presentadora da su opinión sobre el nuevo movimiento del Gobierno

Ana Rosa Quintana ha abierto el programa de este lunes hablando del estado de alarma aprobado por el Gobierno que podría prolongarse hasta seis meses. Después de los primeros quince días, Sánchez pretende renovarlo hasta mayo del tirón y ese aspecto no ha gustado a la presentadora de Telecinco.

"Tal y como está la situación no está de mal informar de vez en cuando en el Congreso", ha dicho la presentadora, que sí está "de acuerdo" es que se apruebe el estado de alarma.

"Me chirría seis meses sin pasar por el Congreso. Lo demás está muy bien, es prudente, se toman medidas... lo que me parece un escándalo es estar seis meses sin ir al Congreso con el tema que más importa a los ciudadanos", ha explicado. "No se puede dejar al Congreso al margen durante tanto tiempo".

Ana Rosa: "¿Por qué no se ha hecho nada en ocho meses?"

La presentadora de Telecinco también ha reprochado al Gobierno que no haya modificado la legislación, como había prometido, para poder tomar medidas restrictivas sin tener que recurrir a la figura del estado de alarma. "¿Por qué no se ha hecho nada en ocho meses?", ha preguntado a los colaboradores.

