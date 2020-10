El momento más difícil de Ayuso en Telemadrid: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico" Ecoteuve.es 26/10/2020 - 9:34 0 Comentarios

Silvia Intxaurrondo 'aprieta' a la presidenta a propósito del hospital de Valdebebas

Isabel Díaz Ayuso concedió una entrevista este domingo a Telemadrid justo después de aprobarse el nuevo estado de alarma. Silvia Intxaurrondo fue la encargada de hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la decisión del Gobierno central y también de otras cuestiones, como el nuevo hospital de emergencias de Valdebebas que abrirá en noviembre. Y fue ahí donde empezaron los problemas.

"¿A cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas?", preguntó la presentadora. "Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo es el refuerzo que venga de otros hospitales y con ello hacer ese operativo para que el hospital, que está ya a punto de entregarse, tenga a todo el personal dispuesto", contestó Ayuso.

"Perdone, entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales", comentó la presentadora. Ayuso insistió en que todo estaba controlado. "Al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario, ni le va a faltar ningún tipo de personal. Y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que se necesita".

Intxaurrondo, sin embargo, siguió 'apretando'. "Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid... ¿no van a quedar desasistidos?", preguntó la periodista. "No va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. Es un nuevo hospital y es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Es decir, es una muy buena noticia que Madrid tenga un nuevo hospital con mil camas y va a tener casi tantas UCIS como tienen... otras... todas una provincia entera de España. No le va a faltar de nada", explicó Ayuso, no sin ciertos problemas de sonido que denotó su nerviosismo.

Pero la presentadora no quedó contenta y volvió a repreguntar. "No me salen las cuentas. Si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales..."

Ayuso: "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico"

"Sí, pero porque se van a duplicar... Se van a reorganizar", apuntó Ayuso. "Es que yo no soy, a ver, yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material... Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Consejería de Sanidad: quiero, creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan sólo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar. Y que, por supuesto, que el personal sanitario esté respaldado y trabajando en las mejores condiciones y que no falte, que es lo que vamos a garantizar. Que no falte. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderá", explicó. "Son preguntas que no se le hacen a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público de la máxima calidad funcionando en los próximos días".

"Va a inaugurar un hospital, parece lógico preguntar por los recursos humanos que lo va a atender", comentó Intxaurrondo antes de cambiar de tema.